Najväčšia jadrová elektráreň sveta ožila: Prvýkrát od havárie vo Fukušime

Foto: Triglav, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Martin Cucík
TASR
Japonsko spustilo do prevádzky najväčšiu jadrovú elektráreň sveta, ľudia však spokojní nie sú.

Najväčšia jadrová elektráreň na svete Kašiwazaki-Kariwa obnovila v stredu svoju činnosť po prvý raz od tragédie v japonskej Fukušime z roku 2011, uviedol prevádzkovateľ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Elektráreň sa spustila o 19.00 h miestneho času (10.00 h SEČ), povedala hovorkyňa spoločnosti Tokyo Electric Power (TEPCO) pre AFP odkazujúc na zariadenie Kašiwazaki-Kariwa v prefektúre Niigata. Regionálny guvernér schválil obnovenie prevádzky minulý mesiac napriek tomu, že názory na tento krok sa rozchádzajú.

Občania spokojní nie sú

Podľa septembrového prieskumu sa proti opätovnému spusteniu elektrárne vyslovilo približne 60 percent obyvateľov, zatiaľ čo 37 percent ho naopak podporilo. Spoločnosť TEPCO v stredu oznámila, že „bude pokračovať v dôkladnej kontrole integrity každého zariadenia elektrárne“ a všetky problémy sa vyriešia primerane a transparentne.

Japonská premiérka. Foto: TASR/AP

Kašiwazaki-Kariwa je z hľadiska kapacity najväčšou jadrovou elektrárňou na svete, hoci sa obnovil chod len jedného reaktoru zo siedmich. Zariadenie sa odstavilo po rozsiahlom zemetrasení a cunami, ktoré zapríčinilo roztavenie troch reaktorov vo Fukušime.

Nová premiérka „jadro“ podporuje

Japonsko sa však snaží obnoviť produkciu jadrovej energie, a tak obmedziť závislosť krajiny od fosílnych palív, dosiahnuť neutrálnu uhlíkovú stopu do roku 2050 a naplniť energetické požiadavky sektora umelej inteligencie.

Japonská premiérka Sanae Takaičiová podporila výrobu jadrovej energie. Štrnásť reaktorov obnovilo prevádzku po incidente vo Fukušime v súlade s prísnymi bezpečnostnými pravidlami. Kašiwazaki-Kariwa je však prvou jednotkou prevádzkovanou spoločnosťou TEPCO, ktorá bola opätovne spustená od roku 2011.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Celá krajina vyletí do vzduchu: Trump varuje Irán pred zosnovaním útoku a hrozí úplným vymazaním…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac