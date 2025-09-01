Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť

Foto: Foto: Renata3, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons / Profimedia / Netflix, Public domain, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Za stenami neslávnej väznice mizli ľudia bez stopy.

Niekedy ich odviedli za slová proti vodcom. Inokedy za pieseň, knihu či len za to, že mlčali, keď sa čakalo, že uznajú nových vodcov. A niekedy ani sami netušili, čoho sa vlastne dopustili. Väznica Lukiškes mala byť volavkou modernej doby v Európe, no veľmi rýchlo sa z nej stalo tmavé srdce Vilniusu a nástroj, ktorým sa lámali ideály, umlčiavala sloboda názoru a bol potláčaný celý litovský národ.

Postavená priamo v meste Vilnius (Litva), väznica Lukiškes bola na začiatku 20. storočia vstupom do novej éry. Od roku 1904 až do roku 2019 sa jej cely zapĺňali zločincami, politickými väzňami aj vyhnancami. Tento komplex prežil cárov, nacistov, Sovietov aj nezávislú Litvu – a to zďaleka nie je všetko.

Ak vám pohľad na útroby väznice Lukiškes čosi pripomína, pravdepodobne ste fanúšikom seriálu Stranger Things – práve tu sa totiž nakrúcala štvrtá séria.

A možno vás prekvapí, že napriek všetkému vás dnes do väznice posielame s čistým svedomím. Z neslávneho zariadenia je dnes turistický klenot Vilniusu, ktorý by ste pri návšteve mesta rozhodne nemali vynechať.

Bola najmodernejšia a najväčšia, nahradila kláštory

Komplex Lukiškes, ktorý začal rásť na začiatku 20. storočia, sa niesol v duchu nových stavebných a hygienických štandardov. Použité boli moderné technológie, a to vrátane kúrenia, vetrania či kanalizácie od špičkových firiem z Varšavy a Vilniusu. Väznica bola tiež umiestnená v prestížnej lokalite – vyrástla priamo v centre Vilniusu.

S výstavbou sa začalo po schválení v roku 1901 a komplex sa podarilo otvoriť už v roku 1904 (o rok skôr, než bolo v pláne).

Po dokončení sa okamžite stala najväčšou a najmodernejšou väznicou v celej Ruskej ríši.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM

V tomto článku sa po odomknutí dozvieš

  • ktoré významné osobnosti tu boli väznené;
  • ako súvisí väznica Lukiškes s ruskými gulagmi;
  • ako sa žilo väzňom v jej útrobách;
  • prečo ľudia tvrdili, že dostať sa do Lukiškesu je trest „horší ako smrť“;
  • prečo ju poznáme pod prezývkou „európsky Alcatraz“;
  • kedy sa do nej „dostal“ Vladimir Putin;
  • čo je s Lukiškesom dnes a prečo vás tam posielame.

Po zakúpení predplatného tiež získaš

  • Neobmedzený prístup ku všetkým PREMIUM článkom
  • Prístup k exkluzívnym benefitom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac