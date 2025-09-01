Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť

Niekedy ich odviedli za slová proti vodcom. Inokedy za pieseň, knihu či len za to, že mlčali, keď sa čakalo, že uznajú nových vodcov. A niekedy ani sami netušili, čoho sa vlastne dopustili. Väznica Lukiškes mala byť volavkou modernej doby v Európe, no veľmi rýchlo sa z nej stalo tmavé srdce Vilniusu a nástroj, ktorým sa lámali ideály, umlčiavala sloboda názoru a bol potláčaný celý litovský národ.
Postavená priamo v meste Vilnius (Litva), väznica Lukiškes bola na začiatku 20. storočia vstupom do novej éry. Od roku 1904 až do roku 2019 sa jej cely zapĺňali zločincami, politickými väzňami aj vyhnancami. Tento komplex prežil cárov, nacistov, Sovietov aj nezávislú Litvu – a to zďaleka nie je všetko.
Ak vám pohľad na útroby väznice Lukiškes čosi pripomína, pravdepodobne ste fanúšikom seriálu Stranger Things – práve tu sa totiž nakrúcala štvrtá séria.
A možno vás prekvapí, že napriek všetkému vás dnes do väznice posielame s čistým svedomím. Z neslávneho zariadenia je dnes turistický klenot Vilniusu, ktorý by ste pri návšteve mesta rozhodne nemali vynechať.
Bola najmodernejšia a najväčšia, nahradila kláštory
Komplex Lukiškes, ktorý začal rásť na začiatku 20. storočia, sa niesol v duchu nových stavebných a hygienických štandardov. Použité boli moderné technológie, a to vrátane kúrenia, vetrania či kanalizácie od špičkových firiem z Varšavy a Vilniusu. Väznica bola tiež umiestnená v prestížnej lokalite – vyrástla priamo v centre Vilniusu.
S výstavbou sa začalo po schválení v roku 1901 a komplex sa podarilo otvoriť už v roku 1904 (o rok skôr, než bolo v pláne).
Po dokončení sa okamžite stala najväčšou a najmodernejšou väznicou v celej Ruskej ríši.
V tomto článku sa po odomknutí dozvieš
- ktoré významné osobnosti tu boli väznené;
- ako súvisí väznica Lukiškes s ruskými gulagmi;
- ako sa žilo väzňom v jej útrobách;
- prečo ľudia tvrdili, že dostať sa do Lukiškesu je trest „horší ako smrť“;
- prečo ju poznáme pod prezývkou „európsky Alcatraz“;
- kedy sa do nej „dostal“ Vladimir Putin;
- čo je s Lukiškesom dnes a prečo vás tam posielame.
Po zakúpení predplatného tiež získaš
- Neobmedzený prístup ku všetkým PREMIUM článkom
- Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku