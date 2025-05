Najnáročnejší deň nás podľa astrológie v máji ešte len čaká. Tieto štyri znamenia by si ho mali poznačiť do kalendára

Astrológia neovplyvňuje len to, aké znamenie sme podľa dátumu narodenia – vesmír má na nás vplyv aj každý ďalší deň. Pohyby planét, fázy Mesiaca či konštelácie na oblohe môžu priniesť šťastie, ale aj poriadne zamiešať karty. Niektoré dni v mesiaci tak môžu byť pre určité znamenia plné chaosu, nedorozumení alebo smoly.

Planéty sa neustále menia a ovplyvňujú energiu dňa, takže niektoré dni sú lepšie než iné. Práve preto odhalila astrologička Stephanie Camposová pre portál Your Tango, ktorý bude najlepší deň v tomto mesiaci, ako aj to, ktorý deň bude najnáročnejší. Tieto dva konkrétne májové dni by si niektoré znamenia nemali zabudnúť poznačiť do kalendára.

Najlepší deň v mesiaci

Astrologička uviedla, že najlepší deň v tomto mesiaci bude 22. máj. V tento deň totiž Venuša v Baranovi vytvorí trigon s Marsom v Rakovi. Venuša a Mars sú planéty spájané s kreativitou, romantikou, túžbou, dynamikou a pokrokom, takže keď sa tieto dve energie spoja, prináša to šťastie práve v týchto oblastiach.

„Všetko je vášnivé a zaznamenávame aj kreatívny pokrok. Cítime sa inšpirovaní. Je to akoby konečne do seba zapadli všetky kúsky skladačky,“ vysvetlila Camposová.

Venuša a Mars sa navyše stretnú v ohnivých znameniach, čo podľa astrologičky prinesie niečo vášnivé, dynamické a zábavné. „Tento deň je ideálny na to, aby ste nabrali odvahu – či už ide o prezentovanie nápadu, vyznanie lásky alebo veľký posun v osobnom cieli,“ dodala Camposová.

Najhorší deň príde krátko potom