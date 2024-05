Najlepšie európske mestá máme len na skok: Užijete si tu dovolenku, z ktorej sa už nevrátite

Panujú v nich totiž ideálne podmienky nielen pre turistov, no i pre samotných obyvateľov, ktorí v nich bývajú. V zozname spoločnosti Resonance Consultancy sa objavili desiatky faktorov, ktoré pomohli rozhodnúť o celkovom pomere v mestách, ich životných štandardoch, recenzií na cestovateľských stránkach, rovnako ako pracovných a iných príležitostí. O výsledkoch informoval Daily Mail.

V rebríčku 180 miest, v ktorých žije viac ako pol milióna obyvateľov, sa nakoniec objavilo 100 najlepších miest na život. Okrem európskych miest v ňom nájdete destinácie z celého sveta. Prvých desať priečok okrem európskych miest obsadili New York, Tokio, Singapur, Dubaj, San Francisco a Soul. Ako na tom ale stoja naše európske mestá, a v ktorých by sme si mali rovno vybaviť výlet, univerzitu či prácu?

Takto na tom sú európske mestá

Možno to niekoho prekvapí, no na prvom mieste ako najlepšie mesto na svete sa umiestnil Londýn. V tomto meste sa okrem turizmu a nočného života vyžijú aj ľudia milujúci kultúru a históriu, zaujímavú architektúru či undergroundové scény. Je ideálnym mestom pre hľadanie pracovných príležitostí, zároveň je však i lokalitou niekoľkých svetových univerzít a technologických či prírodovedeckých centier. Svoje si v ňom nájdu aj ľudia orientovaní na gastronómiu, biznis, či médiá. Londýn to má jednoducho všetko.

Nie div, že aj ďalšie priečky obsadili svetovo známe metropoly – druhým najlepším európskym mestom v rebríčku je Paríž, nasledujú Berlín a Rím. Všetky tieto mestá potešia fanúšikov rýchleho života s obrovskými príležitosťami a vášňou pre kultúru. Asi nemusíme dodávať, že vám nesmie prekážať metropolitný život, ktorý zahŕňa veľa špiny, veľa hluku a obrovský chaos. Tieto mestá naozaj nie sú pre slabé nátury, no ambicióznym jedincom ponúkajú všetko, čo na ceste k úspechu potrebujú.

Na piatom mieste skončil Madrid, hneď za ním zase česká metropola Praha. Obidve mestá majú svetovú povesť a sú dodnes vyhľadávané turistami, ktorí do nich cestujú z opačných koncov sveta. Určite nezaostávajú ani Barcelona a Amsterdam – tieto dve metropoly obsadili siedme a ôsme miesto v tabuľke. Prvú desiatku uzatvára turecký Istanbul a írsky Dublin, multikultúrne magnety svetovej úrovne s vlastným podpisom.

V tabuľke ďalej nájdeme mestá ako Miláno, Viedeň, Budapešť, Štokholm, Mníchov či Brusel. Ak bažíte po meste, ktoré nájdete bližšie pri Slovensku, trafiť by ste mali určite Poľsko a zastaviť sa vo Varšave či v Krakove. Medzi trochu prekvapivý výber patrí tiež bieloruský Minsk, ktorý skončil na 77. mieste.