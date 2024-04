Tu zaplatíte za pivo len 1 euro: V zozname 10 európskych miest, kde si dáte najlacnejší „zlatý mok“, je aj náš sused

Ak sa chystáte na letnú dovolenku, ceny pív v rôznych mestách patria k základnému balíčku toho, čo by ste mali ovládať. Čo sa týka Európy, cena za veľké pivo môže začínať už na sume 1 euro, no zároveň sa dokáže vyšplhať na viac ako 10 eur. Ak patríte k pivárom, nenechajte sa zaviesť do toho nesprávneho mesta a pozrite si vytúženú lokalitu podľa rebríčka, ktorý priniesol portál Time Out.

Počas výberu toho, kam sa chceme vybrať s rodinou na dovolenku, sa mnohí Slováci orientujú okrem teploty či počtu hviezdičiek pri hoteloch aj tým, za koľko peňazí si môžu vychutnať pivo. Ceny piva sa v tomto zozname počítali podľa jednej pinty, čo je približne 473 mililitrov.

Najlacnejšie a najdrahšie pivá v rôznych európskych mestách

Prvé miesto, kde získate pivo za najmenej peňazí, si možno celkom prekvapivo získal Minsk (hlavné mesto Bieloruska), v ktorom za pivo zaplatíte len 1,05 eura. Do prvej pätice najlacnejších miest sa dostal aj moldavský Kišiňov, Baku v Azerbajdžane, gruzínske Tbilisi a arménsky Jerevan. Slovákov poteší nízka cena piva v bulharskej Sofii, kde stojí len 1,94 eura, rovnako ako u našich susedov v Prahe, kde zaň dáme 2,17 eura.

To isté si nemôžu povedať mestá na druhom konci tohto zoznamu, kde sa za pivo platí aj desaťnásobne toľko. Najdrahšie európske pivo zoženiete v Reykjavíku, kde zaň dáte celých 10 eur a 5 centov. Nezaostáva ani nórske Oslo, kde pivo stojí 9,49 eura, Helsinki s cenou 7,98 eura, či Londýn, kde pivo stojí v priemere 7,58 eura. Pozor by sme si v lete mali dať na Monako, ktoré sa v tabuľke umiestnilo s cenou piva 7,48 eura. Ostatné mestá, akými je Bern, Dublin či Paríž síce nepatria k vychyteným letoviskám, no vďaka ich celoročnej popularite je pochopiteľné, že si okrem iných služieb priplatíme aj za večerné pivko.

Celý zoznam európskych miest, kde za toto množstvo piva zaplatíte najmenej: Minsk, Bielorusko: 1,05 € Kišiňov, Moldavsko: 1,30 € Baku, Azerbajdžan: 1,35 € Tbilisi, Gruzínsko: 1,69 € Jerevan, Arménsko: 1,83 € Sofia, Bulharsko: 1,94 € Skopje, Macedónsko: 1,94 € Priština, Kosovo: 2 € Sarajevo, Bosna a Hercegovina: 2,04 € Praha, Česká republika: 2,17 €