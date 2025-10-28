Na Zemi sa práve deje niečo strašné, hurikán Melissa sa premenil na monštrum. Môže nastať katastrofa obrovských rozmerov

Jamajka sa ocitla v epicentre skazy. Ostrov zasiahla Melissa, hurikán piatej kategórie, ktorý meteorológovia označujú za najsílnejšiu búrku na planéte v roku 2025. Vietor s rýchlosťou viac ako 280 kilometrov za hodinu ničí budovy, láme stromy a spôsobuje rozsiahle záplavy.
Podľa informácií portálu CNN ide o najničivejší hurikán, aký krajina zažila za posledné desaťročia. Úrady nariadili povinné evakuácie v pobrežných oblastiach, ktoré sú teraz pod vodou. Jamajka pritom nečelila priamemu zásahu hurikánu viac ako desať rokov a ešte nikdy ju nezasiahol hurikán silnejší ako štvrtá kategória.
Mnohé domy pri pobreží zničila búrková vlna vysoká až štyri metre. Medzinárodné letisko v Kingstone je zatvorené, stovky letov zrušili a obyvatelia hlásia výpadky elektriny aj vody.
Obyvatelia sa skrývajú pred vetrom, ktorý búra celé ulice
Vietor v hlavnom meste Kingston a v turistickom stredisku Montego Bay dosahuje rýchlosť viac ako 90 kilometrov za hodinu. Obyvatelia sa snažia prečkať búrku v bytoch a úkrytoch. „Počasie sa od včera prudko zhoršilo. Vietor zosilnel a dážď je oveľa intenzívnejší,“ povedala pre CNN Jhordanne Jones z Univerzity Západnej Indie.
Jej rodina sa rozhodla zostať doma. „Zhromaždili sme zásoby vody a jedla a čakáme, čo príde. Obávame sa výpadkov prúdu aj vody,“ dodala. Mnohí obyvatelia odmietli evakuáciu, pretože sa boja, že prídu o svoje domovy. „Bývame vyššie, takže sa menej bojíme záplav, ale vietor je hrozivý,“ priznala Jones.
A display of pure power from Hurricane Melissa today.
Remarkable satellite imagery. pic.twitter.com/TpBvmdZxlw
— Dakota Smith (@weatherdak) October 28, 2025
Meteorológovia upozorňujú, že najväčšiu hrozbu nepredstavuje len vietor, ale voda. Hurikán Melissa prináša obrovské množstvo zrážok, ktoré môžu spôsobiť katastrofálne povodne a zosuvy pôdy. Na niektorých miestach Jamajky môže spadnúť až 75 centimetrov dažďa. Zasiahnuté sú aj oblasti Kingston Harbour a Old Harbour Bay, kde sa voda valí priamo do ulíc.
Melissa je silnejšia než Katrina
Hurikán Melissa si udržal piatu kategóriu nepretržite viac ako 24 hodín, čo sa v Atlantiku stáva len výnimočne. Tlak v jej centre klesol na 901 milibarov, čo je ešte menej ako pri hurikáne Katrina v roku 2005. Odborníci varujú, že ide o jeden z najsilnejších hurikánov v histórii Atlantiku.
Asking prayers 🙏🏻 🙏🏻 for my wife and I as well as the many others here at our resort.
Unfortunately we were not able to leave yesterday so, we’re stuck in Jamaica on our honeymoon through Hurricane Melissa until Thursday. pic.twitter.com/YFGnAHsFpV
— Adam Simmons (@SimmosSigs) October 26, 2025
Podľa CNN si hurikán vyžiadal najmenej sedem obetí. Tri na Jamajke, tri na Haiti a jednu v Dominikánskej republike. Mnohé oblasti ostali úplne odrezané od sveta. Americkí turisti, ktorí uviazli v hoteloch v Montego Bay, opísali situáciu ako desivú. „Všetko sa zatvára, vietor búši do okien, letisko je zavreté. Pripadáme si ako vo filme o Titanicu,“ povedala Kimmy Small, ktorá na Jamajke plánovala osláviť narodeniny svojej netere.
Najsilnejšia búrka roka a varovanie meteorológov
Pre mnohých Jamajčanov sa opakujú spomienky na hurikán Gilbert z roku 1988, ktorý zabil viac ako 40 ľudí. Obyvatelia tvrdia, že Melissa je ešte silnejšia. „Radšej by som bola doma s rodinou, než tu v bezpečí, keď sa toto deje,“ povedala majiteľka jamajskej reštaurácie Carla James z Philadelphie.
Yeah, this is wild.
Screen grabs from the Hurricane Hunters videos of Melissa. #hurricanemelissa pic.twitter.com/YF7oAtLXqJ
— Tanner Charles 🌪 (@TannerCharlesMN) October 27, 2025
Podľa Národného centra pre hurikány (NHC) je Melissa najsílnejším hurikánom na planéte v roku 2025. Odborníci varujú, že ide o ďalší dôkaz, ako klimatické zmeny zintenzívňujú tropické búrky. Meteorológovia vyzývajú obyvateľov Jamajky, aby zostali vo svojich domoch. „Zostaňte v úkrytoch, hurikán ešte neskončil,“ uvádza sa v poslednom varovaní NHC.
