Na východe kolabuje doprava: Polícia upozorňuje na rizikové úseky, Donovaly sú pre kamióny zatvorené

Polícia upozorňuje na zhoršené podmienky na cestách na východnom Slovensku. Viaceré úseky sú neprejazdné. Informuje o tom na sociálnej sieti.
Ako uvádza, od skorých piatkových ranných hodín je nutné na východnom Slovensku počítať so silným snežením, ktoré môže spôsobiť tvorbu snehových jazykov a závejov.
Výstrahy a neprejazdné úseky
Horský priechod Čertovica v piatok pred poludním uzavreli pre všetky vozidlá. Dôvodom sú dopravné nehody a husté sneženie. Na sociálnej sieti o tom informovala Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC).
„Druhostupňová výstraha platí pre väčšinu Prešovského kraja. Aktuálne je neprejazdný Chmeľovský kopec v okrese Svidník a horský priechod Branisko,“ informuje polícia. Vodičom odporúča zvážiť nutnosť cestovania, sledovať aktuálnu dopravnú situáciu a jazdiť mimoriadne opatrne.
Horský priechod Vernár je úplne uzatvorený. Obmedzenia v doprave sú na diaľnici D1 obojsmerne v úseku Spišský Štvrtok – Poprad a na ceste I/77 v úsekoch
Ruská Voľa nad Popradom – Obručné a Nižné Ružbachy – Podolínec. Polícia Prešovského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
Polícia vodičom odporúča zvážiť nutnosť cestovania, sledovať aktuálnu dopravnú situáciu a jazdiť mimoriadne opatrne.
Problémy aj v Košickom kraji
V Košickom kraji intenzívne sneží v okrese Spišská Nová Ves a v časti Rožňavského okresu. Na cestách je kašovitá vrstva snehu, na zabezpečení zjazdnosti pracujú krajskí cestári. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná.
Podľa aktuálnych informácií zo Správy ciest KSK sú v okresoch Michalovce a Trebišov cesty mokré, ale zjazdné. „V okrese Košice – okolie sú cesty mokré, ale zjazdné, rovnako tak aj všetky horské priechody. Výnimkou je Dobšinský kopec, kde je momentálne vylúčená doprava nad 3,5 tony,“ uviedla hovorkyňa.
Na celom území Košického kraja je údržba ciest zabezpečovaná v zmysle operačného plánu zimnej údržby ciest, na základe ktorého sú v prvom rade udržiavané hlavné ťahy, najmä cesty prvej a druhej triedy a dôležité medziregionálne cesty tretej triedy.
Donovaly sú uzavreté pre nákladnú dopravu
Horský priechod Donovaly je pre nákladnú dopravu nad desať metrov uzavretý. Dôvodom je sneženie. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Na horskom priechode Donovaly sú i policajné hliadky. Kamióny polícia odkláňa na horský priechod Šturec, ktorý je aktuálne prejazdný bez obmedzení, prípadne zostávajú na záchytnom parkovisku.
