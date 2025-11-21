Na východe kolabuje doprava: Polícia upozorňuje na rizikové úseky, Donovaly sú pre kamióny zatvorené

Ilustračná foto: TASR

Nina Malovcová
TASR
Viaceré úseky sú neprejazdné a situácia sa zhoršuje.

Polícia upozorňuje na zhoršené podmienky na cestách na východnom Slovensku. Viaceré úseky sú neprejazdné. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Ako uvádza, od skorých piatkových ranných hodín je nutné na východnom Slovensku počítať so silným snežením, ktoré môže spôsobiť tvorbu snehových jazykov a závejov.

Výstrahy a neprejazdné úseky

Horský priechod Čertovica v piatok pred poludním uzavreli pre všetky vozidlá. Dôvodom sú dopravné nehody a husté sneženie. Na sociálnej sieti o tom informovala Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC).

„Druhostupňová výstraha platí pre väčšinu Prešovského kraja. Aktuálne je neprejazdný Chmeľovský kopec v okrese Svidník a horský priechod Branisko,“ informuje polícia. Vodičom odporúča zvážiť nutnosť cestovania, sledovať aktuálnu dopravnú situáciu a jazdiť mimoriadne opatrne.

Horský priechod Vernár je úplne uzatvorený. Obmedzenia v doprave sú na diaľnici D1 obojsmerne v úseku Spišský Štvrtok – Poprad a na ceste I/77 v úsekoch
Ruská Voľa nad Popradom – Obručné a Nižné Ružbachy – Podolínec. Polícia Prešovského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.

„Od skorých piatkových ranných hodín treba na východnom Slovensku počítať so silným snežením, ktoré môže spôsobiť tvorbu snehových jazykov a závejov,“ upozornila polícia. Druhostupňová výstraha platí pre väčšinu Prešovského kraja. Neprejazdný je tiež podľa policajtov Chmeľovský kopec (okres Svidník) a horský priechod Branisko.

Polícia vodičom odporúča zvážiť nutnosť cestovania, sledovať aktuálnu dopravnú situáciu a jazdiť mimoriadne opatrne.

Ilustračná foto: TASR (Ján Krošlák)

Problémy aj v Košickom kraji

V Košickom kraji intenzívne sneží v okrese Spišská Nová Ves a v časti Rožňavského okresu. Na cestách je kašovitá vrstva snehu, na zabezpečení zjazdnosti pracujú krajskí cestári. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná.

Podľa aktuálnych informácií zo Správy ciest KSK sú v okresoch Michalovce a Trebišov cesty mokré, ale zjazdné. „V okrese Košice – okolie sú cesty mokré, ale zjazdné, rovnako tak aj všetky horské priechody. Výnimkou je Dobšinský kopec, kde je momentálne vylúčená doprava nad 3,5 tony,“ uviedla hovorkyňa.

Na celom území Košického kraja je údržba ciest zabezpečovaná v zmysle operačného plánu zimnej údržby ciest, na základe ktorého sú v prvom rade udržiavané hlavné ťahy, najmä cesty prvej a druhej triedy a dôležité medziregionálne cesty tretej triedy.

Donovaly sú uzavreté pre nákladnú dopravu

Horský priechod Donovaly je pre nákladnú dopravu nad desať metrov uzavretý. Dôvodom je sneženie. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Na horskom priechode Donovaly sú i policajné hliadky. Kamióny polícia odkláňa na horský priechod Šturec, ktorý je aktuálne prejazdný bez obmedzení, prípadne zostávajú na záchytnom parkovisku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac