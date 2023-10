Na týchto vlakových staniciach navrhujú zrušiť pokladne a zaviesť automaty. Pozrite si, ako to môže vyzerať

Kým v zahraničí je pomerne bežné kupovať si lístky na vlak v predajných automatoch, na Slovensku nájdete takýto spôsob zaobstarania si lístka iba výnimočne. Ak si chcete lístok zabezpečiť priamo na železničnej stanici, zvyčajne musíte prísť k okienku a lístok si kúpiť od zamestnanca. Zmení sa niekedy tento spôsob?

Niekde už sú

Možno to niekoho prekvapí, ale na Slovensku už takéto automaty sú. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko, Tomáš Kováč, pre interez ozrejmil, že aktuálne sa na našom území nachádza 17 takýchto automatov. 10 z nich je v nových tatranských „električkozubačkách“ a 7 v rôznych staniciach. Konkrétne sa nachádzajú v staniciach Prešov, Prešov mesto (2 automaty), Poprad-Tatry, Starý Smokovec, Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica.

Taktiež sa inštalujú aj do modernizovaných jednotiek 425, ktoré jazdia na tratiach Tatranských elektrických železníc, pričom v každej jednotke sú 2 automaty na platobnú kartu. Aktuálne už na tratiach jazdí 5 zmodernizovaných jednotiek, no postupne pribúdajú ďalšie.

Ľudia začínajú preferovať nové spôsoby

Tým ako sa doba mení, menia sa aj preferencie ľudí. Kým v roku 2019 využívalo aplikáciu IDeme vlakom od ZSSK na kúpu lístkov necelé 1 % cestujúcich, v roku 2023 je to už takmer 10 %. Nárast o 10 % v priebehu štyroch rokov zaznamenala aj kúpa lístku cez e-shop ZSSK a podiel takto predaných lístkov je dnes už takmer tretinový.

Kde sa ale znižuje podiel predaja lístkov, tak to sú kamenné pokladnice, teda pokladne s fyzickou osobou, ktorá lístok cestujúcemu predá. V roku 2019 si takto zakúpilo lístok 71,1 % cestujúcich, avšak následne každoročne klesalo toto číslo približne o 5 % na súčasnú úroveň 54,16 %. Ostatné spôsoby, ako sú SMS kúpa lístka, kúpa u vlakového personálu, zmluvný predaj či automaty, majú konštantný predaj na úrovni niečo vyše 6 %.

Automaty ako budúcnosť…?

Nad zavedením väčšieho rozšírenia automatov sa zamysleli aj vládni analytici z Útvaru hodnoty za peniaze, ktoré spadá pod Ministerstvo financií SR. Vo svojej analýze namierenej na zefektívnenie fungovania ZSSK navrhli okrem iného aj väčšie rozšírenie automatov.

Analytici tvrdia, že ZSSK predáva v 134 miestach lístky, pričom na to zamestnáva 886 ľudí. Pri porovnaní s rakúskym prepravcom je sieť neúmerne hustá, a ak by sme sa chceli vyrovnať rakúskemu OBB, ZSSK by malo prevádzkovať maximálne 37 staníc s osobným predajom.

V analýze tiež nájdeme, že štvrtina z predajných miest vybaví až 74 % cestujúcich. Z toho je zrejmé, že mnohé železničné stanice s osobným predajom sú neefektívne.

Možnosť ušetriť 12,5 milióna ročne

Ak by si ZSKK nechalo 35 staníc po Slovensku s osobným predajom, kde je predaj nad 200-tisíc lístkov ročne, a tiež by si nechali 4 pohraničné stanice a na zrušené miesta by sa inštalovali automaty, prišlo by k úspore 687 zamestnancov a šetreniu 12,5 milióna eur ročne. Jednorazovú investíciu do automatov Útvar hodnoty za peniaze odhadol na 8 miliónov eur.

Zavedením automatov by sa tak na mnohých miestach Slovenska zrušili pokladne a ľudia by si museli zvyknúť na obsluhu prístroja. To by mohlo aspoň spočiatku robiť niektorým ľuďom problém.

Útvar hodnoty za peniaze nám tiež poskytol podrobný rozpis vlakových staníc, ktoré navrhujú upraviť automatmi. Ten si môžete pozrieť v galérii.

ZSSK vníma automaty ako doplnok

„Útvar hodnoty za peniaze navrhol zrušenie značného množstva pokladníc v staniciach a nahradiť ich automatom. Z pohľadu ZSSK to však vnímame skôr ako doplnkový spôsob samovypravenia cestujúceho,“ uviedol pre interez hovorca Tomáš Kováč.

ZSSK tak nepredpokladá zrušenie všetkých pokladníc, aj keď sa zmene nebráni, keďže sami uvažujú nad tým, že by niekde osadili stacionárne automaty. Kde sa budú nachádzať, prezradiť nechceli.

Ako prezradil Kováč, pre ZSSK je momentálna priorita zatraktívnenie predaja online, čiže cez webstránku železníc alebo cez mobilnú aplikáciu.