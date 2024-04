Na tričká s krátkym rukávom zabudnite: Teploty extrémne klesnú a čakajú nás nepríjemné dni. Na toto sa pripravte

Máme za sebou veľmi teplé dni, ktoré mnohých potešili vzhľadom na to, že prišli práve na sviatky. Veľká noc však včerajškom skončila a k nám sa opäť spolu so studeným frontom dostáva výrazné ochladenie, ktoré budú sprevádzať zrážky a búrky.

Ako informovalo iMeteo, vďaka tomu sa ale aspoň prečistí vzduch od saharského piesku, ktorý sa na Slovensku drží už týždeň.

Výrazne sa ochladí

Od Bielej soboty meteorológovia na Slovensku zaznamenali tri dni po sebe letný deň. Na Veľkonočný pondelok sa dokonca teploty vyšplhali až k +30 °C, a to vplyvom silného vetra, ktorý už vopred zvestoval príchod studeného frontu.

Ten podľa iMeteo postupuje od západu a je spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presúva z južnej Škandinávie nad Pobaltie a počasie bude ovplyvňovať aj dnes.

Znamená to teda, že sa treba pripraviť na prevažne oblačný a zamračený deň, počas ktorého je na mnohých miestach nutné počítať s prehánkami alebo aj s dažďom a ojedinele aj s búrkami. Od nadmorskej výšky asi 1 200 metrov nad morom bude aj snežiť.

Popoludní oblačnosť od západu ustúpi a postupne odznejú aj zrážky. Dnešok bude však šokom. Maximálne teploty totižto vystúpia od +12 do +17 °C. Na Orave, Liptove, Spiši a Horehroní bude ešte chladnejšie, teplomery budú ukazovať +8 až +12 °C. Oproti pondelku sa ochladí aj o viac ako 15 °C.

Ešte sa potrápime

Počas Veľkej noci sa na našom území výrazne zhoršila kvalita ovzdušia. Spôsobilo to silné juhozápadné prúdenie, ktoré so sebou prinieslo množstvo saharského prachu. Zbaviť sa ho by však mali pomôcť zrážky.

„Už v pondelok večer prvé zrážky na Záhorí prispeli k prečisteniu ovzdušia. V priebehu dnešného dňa by sa toho malo dočkať celé naše územie. Na druhej strane to však znamená, že sa treba pripraviť na poriadne špinavé autá či okná,“ upozorňuje iMeteo.

Ako však píše portál, aj keď si v najbližších dňoch od saharského piesku oddýchneme, počas najbližšieho víkendu sa k nám opäť vráti a jeho koncentrácia bude dosahovať hodnoty ako počas Veľkej noci.

To však nie je jediný problém, na ktorý sa treba pripraviť. V nasledujúcich hodinách aj dňoch nás potrápi silný vietor s rýchlosťou až 60 kilometrov za hodinu. Na západnom Slovensku treba počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.

Opatrní buďte, ak sa chystáte na hory. Tu už síce nebude dosahovať silu orkánu tak, ako tomu bolo v pondelok, predpokladá sa však, že ho vystrieda víchrica.

V nasledujúcich dňoch sa však počasie upokojí, sneženie sa postupne posunie až na hrebene Tatier, ustanú aj prehánky. Teploty by sa už v piatok mali vyšplhať na +23 °C a utíchne aj vietor.