Na Slovenských školách zúri chrípka: Desiatky z nich už majú chrípkové prázdniny, lekári varujú

Na Klinike pediatrickej urgentnej medicíny (KPUM) Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) pozorujú lekári po návrate detí do kolektívov nárast prípadov chrípky a akútnych respiračných ochorení. Častým dôvodom návštev je skutočnosť, že dieťa so zvýšenou telesnou teplotou prestáva jesť a piť, čo ešte viac dieťa oslabuje a zhoršuje priebeh ochorenia. Potrebné je včas zasiahnuť.
Takzvané chrípkové prázdniny majú desiatky škôl. Iba v Košickom kraji ich minulý týždeň malo spolu v 23 materských (MŠ) a základných školách (ZŠ). Kým chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) bola uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim vyššia o 2,1 percenta, chorobnosť na chrípke podobné ochorenia (CHPO) stúpla o 17,5 percenta. Vyplýva to z informácií, ktoré v pondelok zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach.
„V 4. kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 8521 ARO. Z toho bolo 833 CHPO. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Košice I, najnižšia v okrese Sobrance,“ uvádza RÚVZ s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 421 osôb.
Prejavy chrípky
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť bolo hlásené v 11 MŠ a 12 ZŠ. Z MŠ išlo o tri v okrese Košice-okolie, po dve v okresoch Gelnica a Trebišov, a po jednej v okresoch Košice II, Michalovce, Rožňava a Spišská Nová Ves. Čo sa týka ZŠ, chrípkové prázdniny mali tri v okrese Gelnica, po dve v okresoch Košice-okolie a Trebišov, a po jednej v okresoch Košice I, Michalovce, Rožňava, Sobrance a Spišská Nová Ves.
„U detí sa chrípka najčastejšie prejavuje horúčkou a kašľom, pričom táto horúčka veľmi ťažko alebo krátko reaguje na antipyretiká, pričom v súvislosti s horúčkou najmenšie deti prestávajú jesť a piť a pokiaľ je prítomná komplikácia, prichádzajú tiež s komplikáciami,“ priblížil zástupca prednostu KPUM Marcel Brenner. Zároveň poukázal, že pokiaľ dieťa trpí nejakými chronickými ochoreniami iných orgánových systémov, atak chrípky ich môže zhoršiť.
Rovnako horší priebeh ochorenia majú podľa neho deti, ktoré neboli proti chrípke očkované. „Pripúšťame, že v prvej vlne chrípky sme mali menej závažných priebehov ochorenia v porovnaní s minulým rokom. V tejto sezóne evidujeme vyššiu očkovanosť proti chrípke, a tomu možno veľmi pravdepodobne pripísať aj zdanlivo nižší počet závažných ochorení, ktoré sme evidovali v decembri,“ skonštatoval Brenner.
Ako priblížil, očkované deti majú podľa publikovaných správ nižší priebeh komplikácií a závažných priebehov. Závažnou komplikáciou môže byť zápal srdcového svalu, zápal mozgu, mozgových obalov, prípadne postihnutie celého organizmu. „Na chrípku môžu ochorieť aj najmenšie deti – niekoľko týždňové, pričom môžeme povedať, že čím mladšie je dieťa, tým väčšia je náchylnosť na komplikácie a súčasne vyššia vnímavosť na ťažšie priebehy ochorenia,“ doplnil.
