Na Slovensku vyčíňa „epidémia“, ohrozuje najmä 7-ročné deti. Viac ako 13 % z nich má vážny problém, nezlepšuje sa to

Slovenské deti vyrastajú v prostredí, ktoré prispieva k vzniku nadváhy a obezity, upozorňujú odborníci. Viac ako tretina školákov vo veku 7 rokov denne jedáva stravu z rýchleho občerstvenia, pričom na tanieri im chýba ovocie a zelenina. Pätina detí nešportuje ani raz za týždeň. Tieto alarmujúce výsledky priniesol prieskum realizovaný Kauflandom v spolupráci so Slovenskou obezitologickou asociáciou pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa Svetovej obezitologickej federácie bude o desať rokov trpieť nadváhou alebo obezitou každý druhý človek na planéte. „Aktuálne údaje naznačujú, že situácia na Slovensku je skutočne vážna a vyžaduje si pozornosť odbornej i laickej verejnosti,“ uviedla prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábryová. Ministerstvo školstva pripravuje národný projekt „Aktívna škola“, ktorý má podporiť pohybovú gramotnosť žiakov a zvýšiť fyzickú aktivitu v školách.

13 % slovenských detí trpí obezitou

„Ak chceme efektívne riešiť problém detskej obezity, musíme zabezpečiť, aby bol pohyb prirodzenou a dostupnou súčasťou každodenného života detí a mládeže,“ uviedol Peter Papšo, riaditeľ odboru mládeže, zdravia a pohybových aktivít. Prieskum Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2022 ukázal, že takmer 13 % slovenských detí vo veku sedem rokov trpí obezitou. „Kým ešte v roku 2022 obezita ohrozovala najmä žiakov na druhom stupni základných škôl, v súčasnosti tento negatívny trend zaznamenávame už oveľa skôr,“ vysvetľuje Daniela Mináriková, členka Výboru Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA).

Spoločnosť Kaufland, ktorá patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami, sa aktívne zapája do podpory zdravého životného štýlu detí. „Dlhodobo realizujeme viaceré projekty a aktivity na materských a základných školách zamerané na podporu pestrého a vyváženého stravovania. Len v roku 2024sme prostredníctvom našich aktivít a spoluprác podporili viac ako 42 000 detí po celom Slovensku v ich snahách o vyváženejšie stravovanie,“ hovorí Nikoleta Lörincová, Vedúca úseku Corporate Affairs, Kaufland Slovenská republika. Obezita znižuje kvalitu života dospelým i deťom, ohrozuje ich vysoký krvný tlak, cukrovka a ďalšie zdravotné problémy.

„Deti si svoje stravovanie nenastavili samy, väčšinou kopírujú stravovacie návyky svojich rodičov. Je dôležité vnímať jedlo ako palivo pre telo, ktoré netreba vymieňať za energeticky bohaté, no nutrične chudobné náhrady. Neodporúča sa používať jedlo ako odmenu,“ dodáva Ľubomíra Fábryová.

Vo všeobecnosti sa školáci čoraz viac stretávajú so šikanou, nadváha im komplikuje nadväzovanie blízkych vzťahov i vykonávanie športových aktivít, neskôr dokonca aj bežný pohyb. Deti s obezitou si často nesú negatívne následky aj do dospelosti, preto spoločnosť Kaufland spolu so Slovenskou obezitologickou asociáciou realizujú dlhodobo viaceré projekty na šírenie osvety týkajúcej sa tohto závažného chronického ochorenia.