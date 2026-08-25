„Pripáľ jej vajíčka a napľuj do nich.“ Turistka si na dovolenke v Taliansku našla na účtenke nechutný odkaz

Čo by ste robili, ak by ste si pri platení v reštaurácii na účtenke všimli, že tam máte odkaz od čašníka, v ktorom stojí, že vám do jedla napľuli? Túto nepríjemnú situáciu skutočne pred pár dňami zažila jedna brazílska turistka, ktorá si aj so svojou rodinou užívala letnú dovolenku v Taliansku, počas ktorej si zašli na raňajky do reštaurácie, kde im servírovali surové vajcia a možno dochutené aj slinami.
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Reštaurácia situáciu s nespokojným zákazníkom vyriešila po svojom
Ako píše New York Post, brazílska turistka Maria Clara v reštaurácii v Taliansku zažila veľmi nepríjemnú situáciu. Personál reštaurácie jej napľul do jedla.
Maria spolu aj so svojou rodinou minulý týždeň navštívila jednu reštauráciu v Taliansku. Objednala si bežné dovolenkové raňajky – miešané vajcia, džús a kávu. Čašník jej však vajcia priniesol pomerne tekuté, preto mu ich vrátila s tým, že sú ešte surové a že prosí kuchára, aby ich dovaril. Na čo jej čašník odpovedal, že oni surové vajcia nerobia a aj na druhýkrát jej ich priniesol v nezmenenom – tekutom stave. Pričom pridal aj šalát, ktorý Maria nechcela a žiadala, aby jej ho tam nedávali.
Na účtenke jej nechali desivý či skôr nechutný odkaz
Maria to už však ďalej neriešila, pretože sa nechcela s čašníkom hádať. No následne si pri platení všimla, že na účtenke má desivý odkaz, vraj jej do jedla napľuli.
Na účtenke pod položkou miešané vajíčka stojí: „Veľmi dobre pripravené. Žiadny šalát. Je to poriadna osina v zadku, pripáľ jej vajíčka a napľuj jej do nich.“
Maria aj jej rodina si najprv mysleli, že ide len o vtip, ale predsa mali obavy, či im skutočne jedlo nedochutili aj slinami kuchára, preto sa rozhodla celú situáciu nahlásiť manažérovi reštaurácie. Po konfrontácii vraj mladý čašník úplne zbledol, pričom pôsobil veľmi nervózne. V snahe upokojiť situáciu a zachrániť si prácu povedal, že to bol len žart medzi ním a kuchárom. Dokonca sa pokúsil účtenku vyhodiť, Maria mu však pohrozila, že ak to urobí, zavolá políciu.
Následne turistka dala reštaurácii recenziu na Google, udelila jej len jednu hviezdičku. Na základe tejto recenzie sa reštaurácia brazílskej rodine ospravedlnila. „Správanie, ktoré ste nahlásili, bolo absolútne nevhodné a v žiadnom prípade neodráža hodnoty, zákaznícky servis a profesionálne štandardy, ktoré sa snažíme každý deň zabezpečovať,“ uviedla reštaurácia.
Zároveň dodala, že čašník, ktorý si z nej vystrelil, je len tínedžer, ktorý bol u nich zamestnaný len pár týždňov. Samozrejme, to závažnosť situácie nijako nemení.
Reštaurácia natočila paródiu
Následne však reštaurácia na sociálnu sieť TikTok pridala video, v ktorom celú situáciu zmenila na paródiu.
@victorlabriccione Non puoi scegliere cosa accade, puoi scegliere cosa significa…😅 TU cosa faresti?🤔⬇️⬇️ (Da guardare fino alla fine)😂🤣 #victorlab #riccione #uovastrapazzate ♬ audio originale – victorlabriccione
Na videu môžeme vidieť, ako zákazník príde do reštaurácie, objedná si raňajky, no je nespokojný. Čašníčka mu postupne nosí jedno jedlo za druhým, pričom zákazník zakaždým povie: „Nie, ďakujem.“ Nakoniec príde za zákazníkom manažér reštaurácie a opýta sa ho, aký je s jedlom problém a so smiechom mu ukáže, že jeho nespokojnosť môže vyriešiť tak, že mu jedlo dochutí vlastnými slinami.
Na video reagovala aj Maria, ktorá im odkázala, že táto situácia vôbec nie je na smiech, ale vážna.
To, či personál reštaurácie Marii do jedla skutočne napľul, už zostane pravdepodobne záhadou, zostáva jej len veriť, že to bol naozaj žart a nejedla jedlo s cudzími slinami.
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