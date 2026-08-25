Slovensko čaká veľký výkyv počasia: Miestami bude aj 35 stupňov Celzia, následne príde zlom

Letný západ Slnka

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
Počas nasledujúcich dní čaká Slovensko výrazná zmena počasia.

Dnes bude oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť. Ojedinele, na severe len miestami, sa vyskytnú prehánky alebo dážď. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.

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Najvyššia denná teplota bude 24 až 30 stupňov Celzia, v severnej polovici Slovenska väčšinou 17 až 23 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 12 stupňov Celzia. Zafúka slabý, na západe a na juhu stredného Slovenska východný vietor, na dolnom Zemplíne to bude severný vietor rýchlosťou 2 až 8 m/s (5 až 30 km/h).Spadne do 3 milimetrov zrážok, na severe lokálne do 10 milimetrov.

Počas nasledujúcich dní čaká Slovensko výrazná zmena počasia, keď bežné letné dni vystriedajú tropické horúčavy a následne intenzívne búrky. Informuje o tom portál iMeteo. Zlom by mal nastať v závere pracovného týždňa, kedy na naše územie dorazí studený front.

Do stredy bude situácia relatívne pokojná s jasnou až poloblačnou oblohou. Maximálne denné teploty sa udržia v rozmedzí od 24 do 29 stupňov Celzia. Výnimkou môže byť utorkový večer, kedy okraj frontu pravdepodobne prinesie slabý dážď alebo prehánky, a to najmä do západných okresov.

Bleskové horúčavy a víkendové ochladenie

Vo štvrtok začne do oblasti prúdiť veľmi teplý vzduch, ktorý zdvihne teploty nad hranicu 30 stupňov Celzia. Ako uvádza web, maximálne hodnoty by v tento deň mali dosiahnuť 32 stupňov Celzia. Ešte teplejšie bude v piatok, kedy sa očakáva vzostup teplôt až na úroveň 35 stupňov Celzia.

Foto: TASR/AP

Prílev teplého vzduchu však v piatok podvečer ukončí postupujúci studený front. Ten so sebou prinesie ochladenie a vlnu búrok, ktoré môžu byť aj silnejšieho charakteru. Podľa portálu by zrážky mohli v piatok večer zasiahnuť predovšetkým západné a severozápadné Slovensko, pričom v priebehu soboty sa môžu presunúť aj na východ krajiny.

Sucho sa zlepšuje

Slovensko pritom toto leto trápi aj extrémne sucho, ktoré ostalo v Prešovskom a Košickom kraji a ojedinele aj na Podunajskej nížine a Ponitrí. V hlbšej vrstve pôdy je extrémne sucho stále na približne dvoch tretinách územia. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s tým, že situácia sa zlepšila hlavne na západnom a strednom Slovensku.

„Sucho rôznej intenzity zasahuje takmer celé územie Slovenska. Zlepšenie nastalo najmä v povrchovej vrstve. V tejto časti pôdy je extrémne sucho len ojedinele na juhu územia. V hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na približne dvoch tretinách územia. Výrazné až extrémne sucho zasahuje takmer celé územie,“ priblížili odborníci.

Relatívne nasýtenie pôdy je podľa SHMÚ pod hranicou desiatich percent prevažne v južnej polovici Slovenska. Pod hranicou 50 percent je nasýtenie stále na viac ako 90 percentách územia. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší mínus 80 až mínus 100 milimetrov na krajnom východe a Orave, uviedol. Odborníci tvrdia, že nedostatok vlahy je stále na takmer celom území.

Záber na vysušenú pôdu
Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

„Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli prevažne v pondelok (17. 8.), štvrtok (20. 8.) a piatok (21. 8.) pri prechode studených frontov cez naše územie. Najviac zrážok spadlo lokálne v oblasti Tatier, Nízkych Tatier a Malej Fatry, a to 70 až 90 milimetrov,“ skonštatoval SHMÚ.

Úhrn zrážok nad 30 milimetrov bol podľa neho na Kysuciach, Orave, hornom Považí, hornej Nitre, Turci, Liptove a Zamagurí, lokálne aj na Podunajskej nížine, Záhorí, Tekove a Horehroní. Najmenej zrážok spadlo na dolnom Zemplíne a lokálne na Podunajsku, päť až desať milimetrov. Do 15 milimetrov napršalo lokálne na Tekove, Honte, Novohrade, Gemeri, Above a hornom Zemplíne.

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