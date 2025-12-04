Na Slovensku predávali toxické poháre: Ak máte doma tento výrobok, okamžite ho prestaňte používať

Ilustračná foto: Pexels

Roland Brožkovič
TASR
Dôvodom je migrácia olova a kadmia.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na ďalší nebezpečný výrobok, tentoraz sklenený pohár zdobený kvetmi, hubami a listami z Číny. Dôvodom je migrácia olova a kadmia. TASR o tom informoval Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR.

O nevyhovujúcom výrobku dostal ÚVZ SR oznámenie cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF z Poľska. „Poľský dovozca dodal uvedený výrobok do skladov a predajní Sinsay vo viacerých štátoch vrátane SR,“ uviedol Eliáš.

Prekročené limity

ÚVZ SR preto v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu na Slovensku. Spotrebiteľom zároveň odporúča, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.

Foto: ÚVZ

„V uvedenom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia olova viac ako 3,80 ± 0,40 mg/položka, čo je nad maximálne povolený limit 2,0 mg/položka a migrácia kadmia viac ako 0,190 ± 0,024 mg/položka, čo je nad maximálne povolený limit 0,2 mg/položka,“ uvádza ÚVZ na svojom webe.

