Na Slovensku hrozí úpadok odvetvia, ktoré nás živí: Automobilky sú dusené clami, daňami aj neistotou investorov

Slovensko čelí viacerým výzvam, ktoré môžu ohroziť jeho doterajšiu pozíciu svetového lídra v produkcii automobilov na obyvateľa. Referuje o tom web CNBC.
Od založenia Bratislavských automobilových závodov v 70. rokoch až po vstup do Európskej únie si krajina vybudovala povesť „európskeho Detroitu“ a pritiahla významných výrobcov ako Volkswagen, Stellantis, Kia a Jaguar Land Rover. Čoskoro k nim pribudne aj Volvo, ktoré plánuje otvoriť továreň na elektrické vozidlá pri Košiciach.
Automobilky tvoria polovicu priemyslu Slovenska
Významnou investíciou tiež bude baterkáreň v Šuranoch. Automobilový priemysel tvorí približne 11 % HDP Slovenska, polovicu priemyselnej produkcie a desatinu zamestnanosti. Napriek tomu však sektor čelí tlaku zo strany amerických ciel, rastúcej konkurencii z Číny, vyšším domácim daniam a geopolitickým zmenám, ktoré môžu oslabiť jeho postavenie.
Analytik Matej Horňák zo Slovenskej sporiteľne upozorňuje, že slovenský automobilový sektor je výrazne zraniteľný voči americkým clám, keďže 4 % slovenského exportu smeruje do USA, z čoho 80 % tvoria autá.
Zuzana Peláková z think-tanku Globsec označila clá za najväčšie krátkodobé riziko pre odvetvie. Hoci USA a Európska únia v júli dosiahli dohodu o znížení ciel na 15 %, čo je lepšie ako pôvodné návrhy, náklady spojené s novou tarifnou realitou zostávajú významné.
Zhoršujúce sa podnikateľské prostredie aj necielená vládna podpora
Okrem toho čínska konkurencia na globálnych trhoch rastie. Slovensko zaznamenalo aj niekoľko neúspechov v oblasti elektromobility, keď Volkswagen a Stellantis zvolili pre nové modely iné krajiny. Napriek tomu zostávajú slovenské závody konkurencieschopné v rámci svojich korporátnych skupín.
Volvo plánuje významnú investíciu do výroby elektrických vozidiel a batérií. Problémom je však nedostatok cielenej vládnej podpory a zhoršujúce sa podnikateľské prostredie v dôsledku zvýšenia daní, konsolidácie a zavedenia transakčnej dane, čo podľa odborníkov znevýhodňuje slovenské firmy na medzinárodnom trhu.
Obavy investorov z nášho prístupu ku vojne na Ukrajine
Premiér Robert Fico a jeho vláda čelia kritike za tieto opatrenia a za svoj prístup k ruskej invázii na Ukrajinu, ktorý vyvoláva obavy investorov a zvyšuje strategické riziká pre slovenské podniky.
„V dôsledku toho je Slovensko čoraz viac vnímané európskymi lídrami ako menej spoľahlivý partner, čo môže negatívne ovplyvniť investičné rozhodnutia – tak zo strany existujúcich investorov, ako aj potenciálnych nových,“ povedal Horňák.
Zuzana Peláková však upozorňuje, že hoci Slovensko čelí výzvam, nie je na ceste k osudu amerického Detroitu, ktorý pred 30 až 40 rokmi výrazne upadol, a slovenský automobilový priemysel zostáva významným a konkurencieschopným hráčom na európskom trhu.
