Na simuláciu sexu používali túto zvláštnu pomôcku: Prekvapí vás, ako vznikali sexuálne scény v seriáli Bridgerton

Seriál Bridgerton v čase svojej premiéry vyvolal ošiaľ a našiel si svojich skalných fanúšikov. Mnohí sa následne napríklad vrhli na čítanie knižných predlôh, iní sa zas radšej nechali prekvapiť tým, čo im druhá séria prinesie. Ďalšie pokračovanie by malo uzrieť svetlo sveta už tento rok. Okolo seriálu boli mimoriadne diskutované jeho sexuálne scény. Pri ich nakrúcaní si dali tvorcovia záležať a ako spomína UNILAD s odvolaním sa na Radio Times, herec Jonathan Bailey, ktorý stvárnil postavu Anthonyho, prezradil viac podrobností.

Článok pokračuje pod videom ↓

Jednou z ústredných postáv druhej série hitu Netflixu Bridgerton bol aj Jonathan Bailey. O sexuálnych scénach v tomto seriáli sa veľa hovorilo a vyjadril sa k nim aj on sám.

Nie až tak horúce, ako by sa mohlo zdať

Zdôveril sa, že pri ich nakrúcaní používali pomôcku v podobe napoly nafúknutej lopty. Ak ste si náhodou doteraz mysleli, že herci mali v týchto momentoch k sebe skutočne blízko, nebolo to celkom tak.

Bailey vysvetlil, že ak ide o natáčanie sexuálnej scény medzi dvoma ľuďmi, musia ich oddeľovať aspoň tri prekážky.

„Potom sú tu určite akty, pri ktorých napoly nafúknutá lopta umožňuje hýbanie sa bez toho, aby došlo k fyzickému spojeniu,“ opísal.

Autentické intímne scény a ich dôsledná príprava

Ako sme vás už informovali, množstvo erotických sexuálnych scén dostalo v seriáli Bridgerton svoj vlastný význam. Napriek tomu, že ich v niektorých častiach bolo pomerne dosť, všetky pôsobili prirodzene a realisticky.

Ako príklad si spomeňme napríklad sex v daždi, vonku na terase alebo v miestnostiach, kde za dverami počúvalo služobníctvo. Za ich vznikom však stáli týždne spolupráce hercov s koordinátorkou intimity Lizzy Talbot. Tieto scény si vyžadovali doslova nacvičovanie choreografie. Ak ste seriál videli, určite už dobre viete, o ktorých hovoríme.

Podľa informácií CNN je Lizzy Talbot jedna z prvých vo svojom odbore a zakladateľkou spoločnosti Intimacy for Stage and Screen. Ako uviedla pre The Hollywood Reporter, nikdy predtým nestrávila toľko dní pri natáčaní, ako v tomto prípade.