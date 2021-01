Tri minúty sexu a nacvičovanie jeho presnej choreografie. Vášnivé detaily a zaujímavosti o obrovskom hite Netflixu

Seriál Bridgerton prepísal rebríčky sledovanosti streamovacieho giganta Netflix a obsadil celkovo piate miesto medzi najsledovanejšími seriálmi vôbec. Za prvé týždne ho videlo úchvatných 63 miliónov divákov a aj keď ho služba uviedla ešte počas Vianoc, dodnes sa medzi slovenskými divákmi drží na prvom mieste medzi najobľúbenejšími filmami a seriálmi. Pozreli na niekoľko zaujímavostí o jeho vzniku, vzťahoch medzi hercami aj prepojením so skutočnosťou.

V našom predchádzajúcom článku sme vám tento seriál predstavili, dnes si priblížime jeho nakrúcanie. Ak ste si ho už stihli pozrieť, určite vás zaujali prirodzene a realisticky nakrútené intímne scény, výborná hudba alebo samotní herci, ktorí ovládali jazdu na koni, hru na klavíri (niektorí lepšie, iní horšie) alebo pravidlá etikety nekompromisnej spoločnosti 19. storočia.

Ak ste ho aj nevideli, možno práve tieto zaujímavosti vás presvedčia o tom, že by ste mu mali dať šancu. Okrem iného sa dozviete aj to, ako vznikali obľúbené erotické scény, o ktorých sa v posledných dňoch toľko hovorí.

Autentické intímne scény a ich dôsledná príprava

Množstvo otvorených erotických sexuálnych scén dostalo v seriáli Bridgerton svoj vlastný význam. Okrem toho, že sú dôležité pre dej (o tom viac nebudeme prezrádzať), sú podstatné aj pre samotnú Daphne a charakteristiku jej postavy. Napriek tomu, že ich v niektorých častiach bolo pomerne dosť, všetky pôsobili veľmi prirodzene a realisticky.

Ako príklad si spomeňme napríklad sex v daždi, vonku na terase alebo v miestnostiach, kde za dverami počúvalo služobníctvo. Za ich vznikom však stáli týždne spolupráce hercov s koordinátorkou intimity, Lizzy Talbot. Tieto scény si vyžadovali doslova nacvičovanie choreografie. Ak ste seriál videli, určite už dobre viete, o ktorých hovoríme.

Podľa informácií CNN je Lizzy Talbot jedna z prvých vo svojom odbore a zakladateľkou spoločnosti Intimacy for Stage and Screen. Ako uviedla pre The Hollywood Reporter, nikdy predtým nestrávila toľko dní na natáčaní ako v tomto prípade.

Tri minúty sexu a mesiace príprav

Medzi hlavné sekvencie, v ktorých sa umenie Lizzy Talbot prejavilo, patrí určite tá, pri ktorej v pozadí počujeme orchestrálnu verziu pesničky Wildest Dreams od Taylor Swift. Ako ostatné weby, ani my nebudeme prezrádzať detaily, povieme si iba viac o jej príprave. Napriek tomu, že v seriáli trvá iba približne tri minúty, je pestrá, búrajúca konvencie a zároveň autentická. A v skutočnosti za týmito pár minútami stoja mesiace práce. Dôležité je aj podotknúť, že je veľmi dôležitá pre vývoj samotnej hlavnej postavy, aj jedna z kľúčových pre celý príbeh.

Podľa informácií The Hollywood Reporter, Talbot pracovala na týchto scénach s hlavnými predstaviteľmi sama za zatvorenými dverami. Aby sa jej dostatočne otvorili a ujasnili si, čo všetko budú schopní pred kamerami urobiť, viedli spoločne aj dlhé telefonické rozhovory.

Nadšený s výsledku zostal aj samotný režisér Van Dusen. Ako uviedol v rozhovore pre THR, Lizzy s Phoebe Dynevor a Regé-Jean Pageom (predstaviteľmi Daphne a Simona) vymysleli spoločne choreografie sexuálnych scén, ktoré vidíme v seriáli. “Bol to úžasný proces spolupráce s koordinátorom intimity a bola to evolúcia. Myslím si, že všetky tieto scény boli evolúciou,” dodal režisér.

Vysoké postele a drahé originálne predmety

Pri nakrúcaní musel dávať štáb a herci pozor na viacero vecí. Keďže je seriál svojimi kostýmami a vizuálom zasadený na začiatok 19. storočia, prekaziť niektoré scény mohol aj dážď. Keby totiž zničil kostýmy alebo dobové parochne, ktoré mali postavy na hlavách, mohlo by to pokaziť celkový dojem.

Podľa portálu Independent mali herci pod kostýmami oblečené kúsky odevov, ktoré zakrývali ich intímne partie a boli zalepené alebo pripevnené lepidlom či lepiacou páskou. Voda a dážď ich teda mohli jednoducho zničiť. Popasovať sa museli aj s chladným prostredím Anglicka, preto museli myslieť aj na to, aby hercom nebola počas striedania záberov zima.

Ako informoval portál Independent, pri posteľových scénach museli brať do úvahy vysoké a úzke postele, ktoré boli typické pre obdobie Regentskej éry Anglicka. Preto museli byť pohyby hercov do posledného milimetra presne vypočítané. Keby totiž namiesto romantického upadnutia na posteľ z nej spadli na podlahu, pôsobilo by to komicky. Vo výsledku si však tieto detaily všimne iba skutočne pozorný divák.

Keďže nakrúcanie prebiehalo v rôznych historických budovách, ako napríklad v panskom sídle Castle Howard, museli dávať pozor aj na krehké a cenné predmety, originálny historický nábytok či umelecké diela.

Školenie o etikete, tanečné skúšky aj hodiny klavíra

Seriál je zasadený do obdobia Regentského Anglicka a napriek tomu, že ide o fikciu, herci sa na správne stvárnenie svojich úloh museli dôsledne pripravovať. Ako informoval Cosmopolitan, aby sa im podarilo vytvoriť dokonalú atmosféru tohto obdobia, museli absolvovať viac ako mesiac zápasenia s etiketou, jazdou na koni alebo spoločenskými tancami.

“Mali sme úžasných koordinátorov intimity, hodiny jazdenia na koni, tanečné skúšky, školenie o etikete alebo hodiny klavíra, takže sme si v tomto ohľade mohli odškrtnúť všetky políčka,” cituje hlavnú predstaviteľku Daphne, herečku Phoebe Dynevor, portál Cosmopolitan.

Súčasná moderná hudba v štýle 19. storočia

Ak ste seriál videli, určite vás upútalo niekoľko známych melódií, ktoré dnes počúvame bežne v našich rádiách. V seriáli však zazneli počas spoločensky dôležitých bálov a v orchestrálnom prevedení. Ak vás nezaujali iba samotné tanečné scény, ale aj hudobné momenty, môžu poukazovať aj na to, že klasická hudba v dnešnom ponímaní bola kedysi tiež modernou.

V prípade, že sa na seriál iba chystáte, nezabudnite sa započúvať do soundtracku, ktorý ulahodí vašim ušiam. V takto spracovanej verzii môžete zachytiť hit Billie Eilish, ale aj skladby od Maroon 5, Ariany Grande, Taylor Swift alebo Shawna Mendesa. Ak vás zaujíma celý soundtrack, klikajte na Oprahmag.

Skutočná postava z histórie

Napriek tomu, že seriál je fikciou, minimálne jednu skutočnú postavu, ktorá v ňom vystupovala, poznáme aj z histórie. V seriáli vidíme na čele Anglicka kráľovnú Charlottu, ktorá vládla v tomto období aj v skutočnosti. Ako prezradil historik Mario de Valdes y Cocom pre britský Guardian, Charlotte bola síce pôvodom Nemka, avšak jej rodina mala mať v 13. storočí afrického predka.

Bude mať Bridgerton až osem sérií?

Prvá séria seriálu si nepochybne našla svojich verných fanúšikov, ktorí sa už teraz tešia na jej pokračovanie. Bridgerton vychádza z knižnej série románov Julie Quinn, ktorá vytvorila o tejto rodine ságu 8 kníh. Ak ste sa teda zamýšľali nad tým, aké má s nimi režisér Chris Van Dusen plány a seriál ste si obľúbili, máme pre vás dobré správy.

Ako uviedol Van Dusen v rozhovore pre Collider, prvá séria bola podľa neho predovšetkým o Daphne a Simonovi, avšak ani na ostatné postavy nezabudol. “Keďže je to rodina 8 detí a existuje osem kníh, bol by som rád, keby som mohol prerozprávať príbehy všetkých súrodencov Bridgertonovcov,” prezradil.

Dodal aj to, že sa mu páči myšlienka, že by mal jeho seriál až osem sérií, v ktorých by sa naplno mohol venovať každému jednému z nich a ich hľadaniu šťastia vo fiktívnom Londýne 19. storočia, pútavým moderným spôsobom.