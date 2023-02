Na pobrežie Japonska vyplavilo záhadnú guľu: Môže to byť balón, bója či dokonca UFO, veria domáci

V posledných týždňoch sa po svete rozmohli správy o rôznych balónoch a objektoch na nebi aj zemskom povrchu, ktorých pôvod ostáva často veľkou záhadou. Najnovšie sa do partie pridal prípad z Japonska, kde na pobrežie vyplavilo ťažko identifikovateľnú guľu.

Od začiatku februára sa objavujú správy o balónoch, ktorých účel môže byť rôzny. Nad územím Spojených štátov amerických sa objavili čínske balóny, pri ktorých bolo náročné určiť, či mal ich let vedecký alebo špionážny zámer. Vzdušná obrana tento objekt zneškodnila.

O pár dní vyštartovali stíhačky za ďalším objektom, ktorý však pravdepodobne patril len amatérskej skupine radistov, ktorí vykonávajú rôzne lety lacných balónov za pár drobných. Teraz však The Guardian informuje o ďalšom prípade. V Japonsku totiž na pláž vyplavilo záhadnú guľu, ktorá poriadne vydesila okolie aj bezpečnostné zložky. Zdá sa, že ide o ďalší špionážny, respektíve vedecký balón.

Pracovalo sa s viacerými alternatívami. V prvom rade vykonali úrady bezpečnostné opatrenie a uzavreli perimeter v oblasti 200 metrov. Neskôr začali skúmať, o čo vlastne môže ísť. Kým sa však zaoberali pôvodom, museli zistiť, či má tento objekt potenciál k explózii. Tento scenár sa vyvrátil a tak mohli spustiť ďalšie testy.

Vylúčila sa aj šanca, že je to nejaký druh výbušnej míny, keďže po röntgenovom teste sa dozvedeli, že vnútro gule je duté. Keďže sa vylúčili všetky potenciálne hrozby, japonské úrady odmietli konšpirácie, že pôvodným majiteľom gule by mohla byť Čína, respektíve Severná Kórea.

Prítomnosť dvoch zdvihnutých rukovätí na povrchu gule naznačuje, že guľa bola pripojená, alebo by sa mohla pripojiť k niečomu inému. Toto zistenie viedlo k záveru, že ide o kotviacu bóju, ktorá sa jednoducho uvoľnila a odplávala. Ďalej pracovali s myšlienkou, že by mohlo ísť o bóju, ktorá sa jednoducho odpojila od ostatných a odplavilo ju k mestu Hamamatsu na západnom pobreží Japonska.

Oranžovo-hnedú guľu niektorí domáci dokonca popisovali ako objekt z vesmíru a verili, že ide o druh UFO. Jeden z miestnych tvrdil, že guľa je na tom mieste už viac ako mesiac a aj keď sa snažil ňou pohnúť, bola ťažká a nechal ju tak.

