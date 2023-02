Žiadne UFO ani špionážne zariadenie: Americké stíhačky pravdepodobne zostrelili amatérsky balón za 11 eur

Počas februára došlo k zostreleniu viacerých lietajúcich objektov nad územím Spojených štátov, respektíve Kanadou. Rozšírili sa rôzne verzie a konšpirácie aj o tom, že je to kontakt s mimozemskou civilizáciou. Teraz je to však takmer určite vylúčené, keďže o jeden z objektov sa prihlásila amatérska skupina radistov.

Skupina amatérskych balónových nadšencov v americkom štáte Illinois je teraz na pretrase. Nejde však o žiaden úspech ich brigády, ale rovno o vyriešenie celosvetovej záhady. Prihlásili sa totiž k objektu, ktorý minulý týždeň zostrelila americká armáda. A vôbec nebol prvý, keďže v ostatných týždňoch sa vo vzdušnom priestore Spojených štátov amerických objavilo hneď niekoľko objektov, píše Guardian.

Spoločnosť Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade tvrdí, že jeden z ich hobby balónov proste zmizol nad Aljaškou presne 11. februára 2023, čo je ten istý deň, kedy americké lietadlo F-22 zostrelilo neidentifikovanú vzdušnú jednotku neďaleko nad kanadským územím Yukon.

Objekt bol jeden z viacerých

Americkí predstavitelia počas týždňa uviedli, že po zničení čínskeho špionážneho balóna boli zostrelené ďalšie tri objekty. V tých prípadoch však boli pravdepodobne neškodné a ich účel sa odhaduje ako komerčný alebo spojený s výskumom klímy.

Vo štvrtok, 16. februára, po niekoľkých dňoch tlaku verejnosti a uprostred eskalujúceho diplomatického sporu s Čínou, americký prezident Joe Biden prelomil svoje mlčanie „Nič momentálne nenaznačuje, že by objekty súviseli s čínskym programom špionážnych balónov alebo že to boli sledovacie prostriedky z akejkoľvek inej krajiny,“ cituje americkú hlavu štátu portál The Guardian.

Išlo o balón za 11 eur

Tieto pikobalóny obsahujú sledovače, solárne panely a balíčky antén, ktoré sú ľahšie ako malé vtáky a balóny sú naplnené s použitím minimálneho množstva plynu. Čo sa týka ceny, malé hobby balóny začínajú už približne 11 eurách a nadšencom umožňujú spojiť svoje záujmy o informácie z veľkých výšok.