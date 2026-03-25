Na Oravskom hrade zomrel návštevník: Turistovi sa stal osudným pád z balkóna

Na Oravskom hrade v utorok (24. 3.) zomrel 72-ročný poľský návštevník. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová. Ako upozornil Projekt Orava na sociálnej sieti, muž mal zomrieť po páde z balkóna.
„Na mieste zasahovali dve pozemné ambulancie. Sedemdesiatdvaročný muž, žiaľ, zraneniam podľahol,“ uviedla Klimešová. Z Oravského múzea sa zatiaľ k tragickej situácii nechceli vyjadriť.
Viac informácií zatiaľ neposkytli
Rovnako ani polícia. „S ohľadom na citlivosť prípadu a z úcty k pozostalým sa nebudeme k nemu bližšie vyjadrovať,“ dodala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Odporúčané články
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
