Na mieste sú zachranné zložky, tvoria sa aj kolóny. Medzi Žilinou a Kysuckým Novým Mestom našli pri ceste ľudské telo

Polícia a záchranné zložky zasahujú na ceste prvej triedy I/11 v smere z Kysuckého Nového Mesta do Žiliny pri odbočke na mestskú časť Oškerda, dôvodom je nález ľudského tela v priekope. Vodiči, ktorí cestujú medzi Žilinou a Kysucami, by mali počítať so zdržaním a kolóny sa postupne predlžujú.
Informuje o tom portál Žilinak.sk. Podľa posledných správ by malo ísť iba o 22-ročného muža, privolaný bol aj znalec.
Na mieste sa nachádza viacero policajných hliadok aj záchranná zdravotná služba. Dopravnú situáciu smerom na Žilinu zhoršujú aj cestári, ktorí pracujú pri Brodne. Premávka je tam radená do jedného pruhu, čo spôsobuje predlžovanie kolón.
