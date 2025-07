Jedným výrokom pobúrila fanúšikov, teraz prehovorila o svojich plánoch do budúcna. Vracia sa Mária Bartalos k herectvu?

V súkromí i vo verejnom priestore sa stále viac obracia k hodnotám, ktoré presahujú popularitu, kariéru či verejné uznanie.

Mária Bartalos si po rokoch hereckej slávy zvolila cestu, ktorá je pre mnohých nečakaná, no pre ňu má hlboký význam. Ako prezradila herečka v relácii na YouTube Na kávičke, o návrate na televízne obrazovky dnes vôbec neuvažuje.

Smerom k Bohu

Keď moderátorka položila otázku o jej budúcich plánoch, Mária reagovala pokojne a rozhodne. Televízne projekty ju už nelákajú – jej život sa podľa vlastných slov začal uberať celkom iným smerom:

„Viem, že sa naďalej chcem hýbať smerom k Bohu. Nemám vôbec nejaké vyhliadky, ako keby, že toho, čo som robila. Vôbec nemám nejakú tendenciu vrátiť sa do toho, ani nič… Nevravím, že Boh si niekedy nepoužije to, čo som kedy robila alebo to, aké mám dary, to aké mám talenty. To on vie, akým spôsobom si to použije alebo aké má s tým plány.“

Aj keď nevylučuje, že Boh niekedy použije jej herecké dary, momentálne ich necháva v jeho rukách. V srdci má jedinú túžbu a ňou je slúžiť Bohu:

„Ja viem, a podľa toho, akú mám v srdci túžbu a čo vo mne horí, že chcem slúžiť Bohu. Chcem robiť veci, ktorými budem pomáhať ľuďom, ktorými ich budem zachraňovať. Aby naozaj ľudia mohli spoznať, aký Boh skutočne je, aby aj to, čo on v mojom živote urobil, akú obrovskú zmenu, aké vyslobodenie, aby to robil aj v životoch iných ľudí a chcem, aby sa to dostalo k čo najviac ľuďom na svete.“

Zmena už niekoľko rokov