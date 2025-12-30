Muž žil 3 roky bez peňazí: Za jedlo a potraviny neminul ani cent. Prezradil, ako sa mu to podarilo

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková) / Profimedia

Michaela Olexová
Svet ho pozná aj pod prezývkou "Bezpeňažný muž".

Mark Boyle žil od roku 2008 viac ako tri roky úplne bez peňazí. Býval v karavane, presúval sa pešo alebo na bicykli a väčšinu času venoval budovaniu nových spojení a priateľstiev v komunite, v ktorej žil. Neskôr založil hnutie Freeconomy na podporu komunity ľudí, ktorí chcú žiť bez peňazí a hodlajú ponúkať ako menu svoje schopnosti, vedomosti a čas. Boyle sa o tejto téme vyjadruje aj ako redaktor, je autorom niekoľkých kníh a vystupoval na konferenciách TED.

Vo svojom starom článku pre The Guardian priblížil, ako sa mu podarilo prežiť bez peňazí a nezomrieť od hladu.

A práve táto téma môže byť pre nás aktuálna v období drahých potravín a stagnujúcich platov. Hoci Markov životný štýl pravdepodobne nechcete úplne napodobniť, jeho skúsenosti vám môžu ponúknuť niekoľko praktických tipov, ako ušetriť vo vlastnej domácnosti.

Jedlo získal pomocou štyroch metód

Boyle tvrdí, že sa ho ľudia často pýtali, ako je vôbec možné na planéte takto žiť bez toho, aby zomrel od hladu. „Odpoveď je v samotnej otázke. Jem jedlo, ktoré nám ponúka planéta,“ vysvetľuje.

„Jedlo je zadarmo a bez rozdielu,“ priblížil. „Jabloň sa nepýta, či máte dosť peňazí, keď prídete na zber. Jednoducho dá jablko každému, kto ho chce. My sme jediný druh z miliónov, ktorý je dostatočne pomýlený na to, aby si myslel, že na jedenie potrebuje peniaze.“

Medzi jeho obľúbené metódy patrí hľadanie jedla v prírode.

Podľa neho sa môžeme všetci naučiť zbierať a jesť divo rastúce potraviny – more ponúka morské riasy, les ovocie či huby. Informácie o tom, ako na to, sú dnes dostupné pre každého; Boyle napríklad odporúča knihu Food for Free od Richarda Mabeyho.

