Muž vyhral historicky najvyšší jackpot 167 miliónov: Výhru si dlho neužil, o 2 dni neskôr ho zatkli

Bol to obyčajný pondelok — až kým neprebehlo žrebovanie v známej americkej lotérii Powerball. O dva dni neskôr Farthing zistil, že trafil jackpot v astronomickej hodnote 167,3 milióna dolárov (približne 145,3 milióna eur).

James Shannon Farthing hovorí, že výhru mu zabezpečil iba 2-dolárový tiket z obchodu Clark’s Pump N Shop v Georgetowne. Podľa portálu Unilad, výhra muža z amerického štátu Kentucky prekonala historický rekord — dovtedy nikto v Powerballe nezískal takúto vysokú sumu. Posledný podobný jackpot padol ešte v roku 2009, keď si víťaz odniesol 128,6 milióna dolárov.

Výherca sa rozdelil s mamou, o dva dni neskôr ho zatkli

O svojom multimiliónovom majetku sa Farthing údajne dozvedel až od svojej mamy Lindy Grizzle, s ktorou sa dohodli na tom, že si výhru rozdelia. Obaja plánujú použiť časť výhry na zaplatenie dlhov, so zvyškom naložia podľa vlastného uváženia. Ako informuje NY Post, Grizzle povedala: „Bude to dobrý Deň matiek. Splatí to môj dlh.“

Farthing a jeho matka teraz stoja pred jediným rozhodnutím — či si chcú nechať výhru vyplácať formou 30-ročných, postupne sa navyšujúcich splátok, alebo ju prijať naraz — v tom prípade by im pripadlo „len“ 77,3 milióna.

Pocit slobody, ktorý Farthinga v tej chvíli pravdepodobne zalial, si vie predstaviť málokto. No šťastie muža rýchlo opustilo.

Už o dva dni neskôr, 30. apríla, skončil totiž 50-ročný výherca v putách.

Spolu so svojou priateľkou bol zatknutý na floridskej pláži St. Pete. Farthing sa údajne zdržiaval v hoteli, kde fyzicky napadol iného hosťa. Agresívny bol aj po príchode polície — podľa zástupcu šerifa z okresu Pinellas ho kopol priamo do tváre, keď sa snažil bitku zastaviť. Výherca bol obvinený z porušenia podmienky podmienečného prepustenia, dvoch priestupkov napadnutia, kladenia odporu verejnému činiteľovi a jedného trestného činu útoku na príslušníka orgánov činných v trestnom konaní. Jeho priateľka čelí obvineniu z výtržníctva.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000