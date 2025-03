Žena vyhrala astronomický jackpot viac ako 1 milión. Spoločnosť jej ale dala len 24-tisíc a myslela si, že sa vyhne odplate

Práve to sa prihodilo Corrine Durberovej z anglického grófstva Gloucestershire.

Staršia dáma hrala v októbri 2020 online hru Paddy Power, ktorá funguje na princípe typického herného automatu s ovocím. Durberová roztočila koleso šťastia a po pokuse jej došla správa, ktorá zdanlivo mení životy.

Zistila, že vyhrala astronomický jackpot v hodnote približne 1,3 milióna eur. Táto výhra bola opísaná ako „Monster Jackpot“.

Spoločnosť zažalovala, keď jej odmietli vyplatiť väčšinu výhry

Ako však informuje Sky News, radosť sa okamžite zmenila na zmätok, neskôr na hnev a rozhorčenie. Spoločnosť, ktorá vedie stránku s online gamblingom totiž uviedla, že v zobrazení hry sa vyskytla systémová chyba a Durberovej vypísala zlú výhru. Namiesto Monster Jackpot mala v ten deň vyhrať len Daily Jackpot, výhru s podstatne menšou hodnotou.

Durberová tak získala len o čosi viac, ako je výhra 24-tisíc eur.

Namiesto toho, aby sa žena zmierila s menšou, no stále veľmi peknou sumou, sa rozhodla PPB Entertainment Limited zažalovať. Tvrdila, že spoločnosť porušila zmluvu a odmieta jej vyplatiť zvyšok výhry.

Na súde jej prípad preskúmali a o rozsudku rozhodol sudca bez toho, aby prípad putoval na pojednávanie.

V 62-stranovom rozhodnutí uviedol, že ústrednou myšlienkou hry je „čo vidíš, to dostaneš“.

„Objektívne zákazník chce a očakáva, že to, čo sa zobrazí na obrazovke, má byť presné a správne.“ Sudca dodal, že podobne ako pri hre vo fyzickom kasíne hráč ráta s tým, že pokiaľ pri rulete tipne na číslo 13 a loptička dopadne na číslo 13, výhra mu oprávnene patrí.

Durberová tak súd vyhrala aj bez súdneho procesu a má nárok na to, čo jej bolo sľúbené. Po rozhodnutí uviedla, že pokiaľ by si prevádzkovateľ hry Paddy Tower priznal chybu, nemusela čeliť trápeniu so zákonom.

„Stávkovať s nimi už nikdy nebudem,“ uzatvára novopečená milionárka.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 800 900