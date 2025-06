Muž brutálne zavraždil svoje tri malé dcérky: Pátra po ňom polícia, je na úteku, toto malo incidentu predchádzať

Na nezhody rodičov by nikdy nemali doplácať deti. Tentoraz ale došlo k tomu najhoršiemu. Po rozchode mal muž na niekoľko hodín dovolené stretnúť sa so svojimi tromi dcérami. Keď sa nevrátili domov, ich mama sa obrátila na políciu. Tá našla ich telá bez známok života.

Ako informuje Mail Online, polícia vyšetruje brutálnu vraždu troch malých dievčatiek, o život ich mal pripraviť vlastný otec Travis Decker. Pozostatky 9-ročnej Paityn, 8-ročnej Evelyn a 5-ročnej Olivie boli objavené 2. júna v blízkosti kempu Rock Island vo Washingtone. 32-ročný Travis mal s nimi naplánované stretnutie po škole, no dievčatá nikdy nevrátil ich matke.

Investigators ‘are closing in’ on Travis Decker, homeless ex-soldier wanted in killing of 3 daughters, thanks to newly found clue https://t.co/3SCyqRKGFA pic.twitter.com/NtTQjw6XVP

Polícia po nich pátrala tri dni. Napokon potvrdila, že dievčatá boli zaškrtené. Keď ich polícia našla, mali zviazané ruky. Decker z miesta činu odišiel a momentálne je na úteku. Na mieste činu sa našla krv, v súčasnosti prebieha DNA analýza a ďalšie vyšetrovanie. Whitney Decker, Travisova bývalá manželka a mama dievčat, si jeho správanie nedokáže vysvetliť. Nič podľa jej slov nenaznačovalo, že by deťom chcel ublížiť.

Krátko po Travisovom zmiznutí však nadriadený v jeho práci na stavbe Whitney povedal, že v ten deň sa počas práce zdal byť údajne na pokraji zrútenia, ktoré by mohlo viesť k extrémnemu konaniu. Podľa The Independent polícia zistila, že Decker pred vraždením na internete vyhľadával, ako sa môže presťahovať do Kanady a nájsť si tam prácu. Aj telá troch dievčat boli nájdené v relatívnej blízkosti kanadských hraníc.

Update press conference earlier today authorities, believe that Travis Decker is alive and moving around to avoid detection there is a picture here taken at a gas station and a possible ring doorbell camera video of Travis Decker.

— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) June 11, 2025