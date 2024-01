Mrazivé detaily vraždy: “Kuchár Jožko” sa priznal a vyrozprával, ako zabil Patríciu. Chcel spáchať samovraždu

“Kuchár Jožko” sa priznal k vražde svojej priateľky. Po čine chcel spáchať samovraždu, no nedokázal to, informujú Aktuality.

Obvinený Jozef Hanuska sa priznal k ohavnému skutku, ktorý spáchal v prvý januárový týždeň v byte na Prievozskej ulici v Bratislave. Zavraždil svoju priateľku Patríciu, ktorú našli policajti 4. januára v ohavnom stave, vedľa jej tela ležalo vedro s orgánmi a mala mať vyrezané aj srdce.

Portál Aktuality.sk má k dispozícii anonymizované uznesenie Mestského súdu Bratislava 1, ktorým muža poslali do väzby. Jozef Hanuska na súde povedal, že s Patríciou vypili veľké množstvo alkoholu a následne sa pohádali. V amoku ju schytil oboma rukami pod krkom a začal ju škrtiť.

Pred zmrzačením mu búchali na dvere

„Obvinený rovnako uviedol, že v čase medzi uškrtením a zmrzačením S. Q. búchali na dvere bytu asi policajti, ktorí svietili baterkou do kuchyne, ale obvinený na to zo strachu z toho, čo urobil, nereagoval,“ píše v uznesení, informujú Aktuality.

Skok do Dunaja nevyšiel

Vrah tiež prezradil, že chcel ísť po čine spáchať samovraždu. Chcel skočiť do Dunaja s dlažobnou kockou, ale nedokázal to. Skúšal sa tiež obesiť v pivnici pomocou elektrického kábla. Ani to mu nevyšlo, do obchodu si zašiel kúpiť vodku, s ktorou sa vrátil do pivnice, kde ho za nejaký čas našli policajti.

Počas vyšetrovania sa ďalej ukázalo, že muž aj jeho obeť mali problémy s požívaním alkoholu. „Pričom obvinený svoju družku S. v období posledných približne dvoch až troch rokov opakovane bil, škrtil ju, vyhrážal sa jej zabitím a v jednom prípade jej mal zlomiť aj rebrá,“ píše sa v uznesení.