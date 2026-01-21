Mráz drží krajinu v zovretí: Do rána bolo aj -18 °C, bude aj horšie. Už o pár hodín nastane teplotný zlom

Foto: TASR/František Iván

Nina Malovcová
Studený vzduch, mrazivé rána a pocit, že rukavice a hrubý kabát už nie sú voľba, ale nutnosť.

Zima si na Slovensku drží pevnú pozíciu už niekoľko dní a výrazné mrazy sú realitou nielen v horských oblastiach, ale aj v nižších polohách. Nočné teploty sa na niektorých miestach prepadli až k -18 °C, čo pocítili najmä obyvatelia dolín a kotlín. Chladné rána, premrznutý povrch a len veľmi pomalé denné otepľovanie jasne ukazujú, že január ide naplno a bez kompromisov.

Podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu situáciu ovplyvňuje slabnúci okraj tlakovej výše so stredom nad Tureckom. Tento typ počasia udržiava suchý, stabilný, no výrazne chladný vzduch, ktorý sa najmä v noci hromadí pri zemi. Streda tak prinesie prevažne jasné počasie, no pocit zimy sa počas dňa výraznejšie nezmierni. Najmä dopoludnia sa miestami objaví hmla alebo nízka oblačnosť, výnimočne nemožno vylúčiť ani slabé sneženie.

Mráz, ktorý je cítiť na každom kroku

Ani počas dňa sa výrazného oteplenia nedočkáme. Najvyššia denná teplota dosiahne len -5 °C až 0 °C, čo znamená, že mráz zostane citeľný aj popoludní. Ojedinele, najmä na horách, sa môže teplota priblížiť k 5 °C, no v nižších polohách zostane chlad dominantným prvkom celého dňa.

Foto: SITA/AP

Aj keď sa miestami ukáže slnko, vzduch zostane ostrý a zemský povrch premrznutý. V nižších polohách môže byť bezvetrie alebo len slabý vietor, no v južnej polovici západného Slovenska sa pridá juhovýchodný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h, ktorý ešte viac zníži pocitovú teplotu.

Na horách tvrdé zimné podmienky

Vo vyšších polohách sa zima ukáže v plnej sile. Vo výške 1500 metrov nad morom sa očakáva teplota okolo -1 °C, pričom vietor tam zosilnie na prudký až búrlivý. Pocitová teplota môže klesať výrazne nižšie, čo výrazne zhorší podmienky pre turistiku aj pohyb na hrebeňoch.

Štvrtok pritvrdí najmä v noci, mráz udrie znova

Zima nepoľaví ani v nasledujúcich dňoch. Po prednej strane rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku nad západnou Európou, Atlantikom a Stredomorím k nám začne vo štvrtok od juhu prúdiť vlhší vzduch, no paradoxne práve noc na štvrtok bude ešte chladnejšia. Najnižšia nočná teplota klesne na -12 °C až -19 °C, miestami, najmä na juhozápade a v stredných polohách, na -5 °C až -12 °C. Opäť tak hrozia silné mrazy, ktoré budú najvýraznejšie v kotlinách a údoliach.

Foto: TASR/Daniel Stehlík

Počas dňa sa očakáva polojasno až oblačno, miestami aj jasno. Najvyššia denná teplota dosiahne -2 °C až 3 °C, v údoliach ojedinele okolo -4 °C. Vietor bude väčšinou slabý alebo žiadny, v južnej polovici západného Slovenska a na Honte sa môže objaviť juhovýchodný vietor do 20 km/h.

Na horách sa spočiatku v noci ešte miestami udrží prudký až búrlivý vietor. Zima tak zostáva pevne usadená nad Slovenskom. Dlhé mrazivé noci, výrazný chlad počas dňa a len minimálne oteplenie dávajú jasne najavo, že teplé oblečenie a opatrnosť pri pobyte vonku sú v týchto dňoch absolútnou nevyhnutnosťou.

