Mravce sa začali správať zvláštne, vedci majú strach: Nečakaný fenomén narušil celý ekosystém, bude to horšie

V africkej savane v Keni dochádza k nečakanému ekologickému fenoménu, ktorý znepokojuje vedcov po celom svete.
Ako referuje web denníka Marca, invázia mravcov s veľkými hlavami narušila symbiotický vzťah medzi pôvodnými mravcami a akáciami, čo má vážne dôsledky pre miestnu faunu, vrátane levov. Pôvodné mravce chránili akácie pred bylinožravcami, ako sú slony, ktoré sa snažili konzumovať listy a kôru stromov.
Mravce ich bránili bodnutím do chobotov slonov, čím udržiavali stromy v bezpečí. Príchod nového invázneho druhu mravca však vyhubil pôvodné druhy, čím stromy stratili svoju ochranu.Bez tejto ochrany slony častejšie ničia akácie, čo vedie k zníženiu vegetácie, ktorá slúžila levom ako úkryt pri love.
Levy lovia menej zebier
Výsledkom je, že v rokoch 2003 až 2020 ulovili levy o 25 % menej zebier, čo je priamy dôsledok narušenia ekosystému spôsobeného inváznymi mravcami.Vedci tento proces označujú za „veľmi vážny“ a upozorňujú, že sme zatiaľ svedkami len prvých dôsledkov. Zoológ Jacob Goheen zdôrazňuje, že invázne druhy môžu spôsobiť nepredvídateľné zmeny v ekosystéme a ich vplyv zriedka zostáva obmedzený na jeden viditeľný efekt.
V iných regiónoch sveta, ako je napríklad Florida, sa podobné problémy riešia použitím insekticídov, avšak táto metóda môže mať negatívne vedľajšie účinky vrátane otravy pôvodných druhov a ohrozenia ľudského zdravia. Preto vedci vyzývajú na urgentný výskum a pochopenie rozsahu tohto fenoménu, aby bolo možné nájsť bezpečné a účinné riešenie.
