Možno našli zrod umenia: Vedci objavili na odľahlom ostrove maľby staré 68-tisíc rokov

Foto: TASR/AP

Klaudia Oselská
TASR
Našli odtlačky rúk.

Otlačky rúk na stenách jaskyne v prevažne nepreskúmanej oblasti Indonézie môžu byť najstarším dosiaľ preskúmaným skalným umením, ktoré pochádza najmenej spred 67 800 rokov. Informáciu priniesla v piatok tlačová agentúra AP, z ktorej správy cituje TASR.

Hnedasté odtlačky, ktoré analyzovali indonézski a austrálski vedci na ostrove Sulawesi, vznikli tak, že sa pigment naniesol na ruky priložené k stenám jaskyne, čím vznikol obrys.

Táto prehistorická umelecká forma naznačuje, že indonézsky ostrov bol domovom zrelej umeleckej kultúry. Vedci, chceli zistiť, aké staré sú tieto maľby, preto datovali minerálne kôry, ktoré sa vytvorili na povrchu umeleckých diel.

V Indonézii sa nachádzajú jedny z najstarších jaskynných malieb na svete

Vedci tu vďaka tomu analyzovali nespočetné množstvo príkladov starodávneho umenia vrátane jednoduchých značiek na kostiach a kameňoch, ktoré sú staré státisíce rokov. Nové nálezy z juhovýchodnej časti Sulawesi sú najstaršími, aké boli dosiaľ nájdené na jaskynných stenách.

Vedci sa zároveň snažia zistiť, kedy sa prví ľudia naučili vytvárať umenie, prechádzajúc od bodiek a čiar k zmysluplnejším znázorneniam seba samých a sveta okolo. Tieto jaskynné maľby pomáhajú upevniť časovú os začiatkov ľudskej tvorivosti.

Foto: TASR/AP

Na blízkych ostrovoch sa pravdepodobne nachádza viac umeleckých diel, ktoré môžu byť ešte staršie ako najnovšie zistené odtlačky rúk. Budúce štúdie môžu pomôcť vedcom pochopiť, ako sa tieto umelecké tradície rozšírili po celom svete a ako sú prepojené s počiatkami civilizácie.

Zatiaľ nie je jasné, čie ruky vytvorili tieto odtlačky. Môžu pochádzať z ľudskej skupiny nazývanej človek denisovský, ktorá žila v tejto oblasti a pravdepodobne komunikovala s našimi predkami rodu homo sapiens, než nakoniec vyhynula. Artefakty však môžu patriť aj do proveniencie moderných ľudí, ktorí sa vydali na životnú cestu z Afriky, a v tomto období mohli putovať cez Blízky východ alebo Austráliu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poznáme mená slovenských vlajkonosičov na ZOH 2026. Našu vlajku ponesie známy hokejista a bobistka

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac