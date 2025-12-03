Môže zvolať trikrát hurá: Slovák vyhral brutálne peniaze, ďalších 10 rokov nemusí pohnúť prstom

Hráči číselných lotérií sa dočkali ďalšieho mimoriadne úspešného žrebovania, ktoré prinieslo výnimočne vysokú výhru v lotérii EXTRA VÝPLATA.
O tejto výhre informovala národná lotériová spoločnosť TIPOS, ktorá uviedla, že pondelkové žrebovanie prinieslo hlavnú anuitnú výhru v hodnote 480 000 eur. Víťaz si tak počas nasledujúcich desiatich rokov bude každý mesiac užívať pravidelnú výplatu 4 000 eur.
Hlavnú výhru získal hráč z novozámockého okresu
Šťastným výhercom sa stal hráč, ktorý si stávku podal 1. decembra 2025 na predajnom mieste v novozámockom okrese. Uzatvoril dva stĺpce na jedno žrebovanie, zvolil si vlastné čísla a za stávku zaplatil 3 eurá. Hlavná výhra v EXTRA VÝPLATE padla po dlhšom čase, keďže predchádzajúci víťaz sa tešil z maximálnej anuitnej sumy ešte v apríli. Decembrový výherca je už štvrtým hráčom v tomto roku, ktorý získal túto hlavnú cenu.
Úspech zaznamenal aj hráč v druhom poradí
Suma 30 000 eur putuje ďalšiemu výhercovi, ktorý si stávku podal v Bratislavskom kraji. Aj jeho žreb bol uzatvorený 1. decembra. Tento úspech nadväzuje na sériu výhier v druhom poradí, ktoré TIPOS evidoval v posledných týždňoch.
EXTRA VÝPLATA je prvou anuitnou číselnou lotériou na Slovensku. Nehrá sa v nej o kumulovaný jackpot, ale o pevnú hlavnú výhru 480 000 eur, vyplácanú počas desiatich rokov. V druhom poradí je možné vyhrať 30 000 eur. Žrebovanie prebieha každý pondelok a cena jedného tipu je 1,50 eura.
Nahlásiť chybu v článku