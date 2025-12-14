Môže si dopriať krásne Vianoce: Slovák vyhral v lotérii 100-tisíc eur, stávka ho vyšla len na 1,50 eura

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris), Pexels

Nina Malovcová
Obyčajná stávka mu priniesla poriadny balík.

Aj tento týždeň priniesol v lotérii Všetko alebo nič ďalší výrazný príbeh, ktorý ukázal, že aj malá stávka môže viesť k veľkej výhre. Hráč z Bratislavského kraja dokázal uhádnuť všetkých 11 vyžrebovaných čísel a odniesol si hlavnú výhru 100 000 eur.

Informácie o výhre zverejnil TIPOS, podľa ktorého výherný tiket hráč podal priamo v deň žrebovania, teda 9. decembra, a rozhodol sa pre vlastný výber čísel.

Obyčajný tiket za 1,50 eura priniesol veľkú výhru

To, čo začalo ako bežná stávka v hodnote 1,50 eura, sa pre hráča zmenilo na nezabudnuteľný deň. Po tom, čo si zvolil vlastné čísla a podal tiket v deň žrebovania, sa mu podarilo trafiť všetkých 11 vyžrebovaných čísel. Odmena v podobe šesťcifernej sumy tak putuje priamo do jeho rúk.

Vyhrať môžete aj bez jediného trafeného čísla

Číselná lotéria Všetko alebo nič, ktorú TIPOS spustil v októbri, zaznamenáva v posledných týždňoch viacero výrazných výhier. Výhercovia sa striedajú v rôznych regiónoch Slovenska a zaujímavosťou je, že niektorí volia náhodný výber čísel, zatiaľ čo iní dôverujú vlastnému tipu. V tomto prípade rozhodla práve stratégia vlastných čísel.

Hra Všetko alebo nič je výnimočná aj svojím princípom. Rovnakú hlavnú výhru 100 000 eur totiž môžu získať aj hráči, ktorí netrafia ani jedno z vyžrebovaných čísel. Práve tento paradox robí lotériu pre mnohých atraktívnou a zvyšuje šancu na výhru každý deň, nakoľko žrebovanie prebieha denne.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac