Môže si dopriať krásne Vianoce: Slovák vyhral v lotérii 100-tisíc eur, stávka ho vyšla len na 1,50 eura

Aj tento týždeň priniesol v lotérii Všetko alebo nič ďalší výrazný príbeh, ktorý ukázal, že aj malá stávka môže viesť k veľkej výhre. Hráč z Bratislavského kraja dokázal uhádnuť všetkých 11 vyžrebovaných čísel a odniesol si hlavnú výhru 100 000 eur.
Informácie o výhre zverejnil TIPOS, podľa ktorého výherný tiket hráč podal priamo v deň žrebovania, teda 9. decembra, a rozhodol sa pre vlastný výber čísel.
Obyčajný tiket za 1,50 eura priniesol veľkú výhru
To, čo začalo ako bežná stávka v hodnote 1,50 eura, sa pre hráča zmenilo na nezabudnuteľný deň. Po tom, čo si zvolil vlastné čísla a podal tiket v deň žrebovania, sa mu podarilo trafiť všetkých 11 vyžrebovaných čísel. Odmena v podobe šesťcifernej sumy tak putuje priamo do jeho rúk.
Vyhrať môžete aj bez jediného trafeného čísla
Číselná lotéria Všetko alebo nič, ktorú TIPOS spustil v októbri, zaznamenáva v posledných týždňoch viacero výrazných výhier. Výhercovia sa striedajú v rôznych regiónoch Slovenska a zaujímavosťou je, že niektorí volia náhodný výber čísel, zatiaľ čo iní dôverujú vlastnému tipu. V tomto prípade rozhodla práve stratégia vlastných čísel.
Hra Všetko alebo nič je výnimočná aj svojím princípom. Rovnakú hlavnú výhru 100 000 eur totiž môžu získať aj hráči, ktorí netrafia ani jedno z vyžrebovaných čísel. Práve tento paradox robí lotériu pre mnohých atraktívnou a zvyšuje šancu na výhru každý deň, nakoľko žrebovanie prebieha denne.
Nahlásiť chybu v článku