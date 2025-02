Moskvou otriasol silný výbuch: Explózia vážne zranila šéfa doneckej boxerskej federácie, jeho strážca incident neprežil

Pri výbuchu neznámeho zariadenia vo výškovej obytnej budove na severovýchode Moskvy sa vážne zranil šéf boxerskej federácie Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Armen Sarkisjan. Pri explózii zahynul jeho telesný strážca. Tri ďalšie osoby sú vážne zranené. TASR o tom informuje podľa agentúry TASS.

Podľa zdroja ruskej agentúry je Sarkisjan hospitalizovaný vo vážnom stave. Zdroj tvrdí, že explóziu spôsobilo neznáme zariadenie umiestnené vo výťahovej šachte. Na mieste pracujú pyrotechnici a forenzní experti.

Úrady uviedli, že v súvislosti s výbuchom sa začalo trestné stíhanie, ale neuviedli na základe akých obvinení. Na záberoch, ktoré zverejnila hlavná ruská vyšetrovacia agentúra bolo na vstupnej hale budovy vidieť poškodenie po výbuchu vrátane rozbitých okien.

‼️BREAKING: According to preliminary information, Armen Sarkisyan, “president of the Boxing Federation of the DPR” and creator of the „Arbat“ battalion, may have been killed in a Moscow housing estate

The explosion occurred when the victim was walking through the hall of one of… pic.twitter.com/BLG1bTWpmN

— NEXTA (@nexta_tv) February 3, 2025