Moskva obviňuje európske krajiny z predvojnovej psychózy: Chce písomne potvrdiť neútočenie na Západ, zároveň však varuje

Rusko je pripravené potvrdiť právne záväzným dokumentom, že nemá v úmysle zaútočiť na žiaden členský štát Európskej únie (EÚ) ani Severoatlantickej aliancie (NATO). V pondelok to uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a TASS.
„Určite nemáme v pláne zaútočiť na krajiny EÚ a NATO. Rusko sa neusiluje o agresívne ciele, o ktorých niektorí tvrdia, že chce,“ vyhlásil Riabkov s odkazom na vyhlásenie prezidenta Vladimira Putina z minulosti, podľa ktorého je Rusko „dokonca pripravené to právne zdokumentovať, pokiaľ ide o možné riešenie súčasnej krízy na základe princípu rovnej a nedeliteľnej bezpečnosti“.
Podľa námestníka ruského ministra zahraničia pretrváva riziko konfrontácie medzi Ruskom a NATO napriek „vyváženejšej politike“ Spojených štátov kvôli nepriateľským akciám európskych krajín. „Aj napriek vyváženejšej politike Washingtonu voči Rusku ostávajú riziká konfrontácie medzi Ruskom a NATO značné kvôli nedostatočným a nepriateľským krokom európskych krajín,“ uviedol Riabkov.
Predvojnová psychóza
Ruský diplomat doplnil, že európske krajiny začali rozsiahlo zbrojiť pre údajnú hrozbu z Moskvy. „Aj keď to môže znieť divoko, predvojnovú psychózu zlomyseľne živia výzvy, citujem takmer doslovne, ‚pripraviť sa na rozsiahlu vojnu, podobnú tej, v ktorej bojovali naši dedovia,“ uviedol Riabkov.
„Avšak len veľmi málo (ľudí) v Európe, odkazujem na krajiny EÚ a európskych spojencov v NATO, je ochotných vybudovať takúto (bezpečnostnú) architektúru nie proti Rusku, ale spoločne s našou krajinou,“ dodal Riabkov s tým, že z takéhoto scenáru by „kolektívny Západ len benefitoval“.
