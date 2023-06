Modré semenníky sú nepríjemný stav, ktorý môže postihnúť hocikoho. Dokonca aj ženy, tu je dôvod, ako je to možné

Ak je osoba, a nemusí to byť iba muž, vystavená dlhodobému sexuálnemu vzrušeniu bez toho, aby došlo k orgazmu, môže nastať bolestivý stav či isté nepohodlie v oblasti pohlavných orgánov. U mužov sa môže dokonca pozorovať aj mierne namodralá farba mieška, čo vyústilo aj do názvu tohto stavu.

Môžu tým trpieť aj ženy

Keďže stavom „modrých semenníkov“ môžu trpieť aj ženy, je jasné, že nejde o exaktné pomenovanie. V skutočnosti ide o epididymálnu hypertenziu a nastáva pri sexuálnom vzrušení, ktoré nekončí orgazmom, ako uvádza profesorka Caroline Pukallová, z univerzity v kanadskom Ontáriu, v článku na portáli The Conversation.

A aj keď nie je úplne jasné, ako dochádza k bolesti pri modrých semenníkoch, odborníci majú za to, že je spôsobená spomalených odtokom krvi zo semenníkov, či z pohlavnej oblasti pri absencii orgazmu.

Jedným z najvýznamnejších fyziologických prejavov sexuálneho vzrušenia je zvýšený prietok krvi, najmä do pohlavných orgánov. Vizuálne to je vidieť najmä na erekcii penisu, avšak zvýšené množstvo krvi prúdi aj do ostatných častí rozmnožovacej sústavy pri oboch pohlaviach. Toto prekrvenie zvyčajne rýchlo ustúpi po dosiahnutí orgazmu, ktorý funguje ako uvoľňovací ventil.

Avšak pri absencii orgazmu môže zvýšený prietok krvi trvať dlhšie, kým sa oblasť opäť neodkrví a nenastane stav ako pred vzrušením. Práve počas tejto doby sa môže u niektorých ľudí prejavovať nepohodlie, či dokonca bolesť.

Okrem toho môžu pohlavné orgány nadobudnúť modrastý odtieň v dôsledku pretrvávajúcej prítomnosti odkysličenej krvi pod kožou. Preto sa aj tomuto stavu hovorí modré semenníky.

Ako veľmi je to bežné?

Nová štúdia publikovaná v Sexual Medicine sa pokúšala zistiť, ako veľmi je tento stav bežný. Pukallovej vedecký tím preto analyzoval výsledky prieskumu z roku 2021, pričom skúmali, aké pohodlie či nepohodlie zažívajú ľudia počas sexuálneho vzrušenia bez orgazmu. Výsledky obsahovali dáta od viac ako 2-tisíc ľudí a odhalili, že kým jedna veľká skupina nemá žiadny problém, druhá významná skupina odhalila, že sa s nepohodlím stretáva.

Po vylúčení osôb u ktorých by nepohodlie mohlo nastať pôsobením ochorenia, sa zistilo, že až 42 % žien pociťuje nepohodlie pri sexuálnom vzrušení bez orgazmu. U mužov je to až 56 %. Treba však uviesť, že bolesť udávali miernu a iba zriedkavú.

Ako sa proti tomu brániť?

Najjednoduchším odporúčaním ako predísť tejto bolesti, je navodenie orgazmu. Ak to z nejakého dôvodu nie je možné, potom je možné použitie aktívneho chladu alebo tepla, a tiež napríklad silové cvičenie, ktoré presmeruje tok krvi viac do namáhaných svalov.

V každom prípade, bolesť by mala po čase ustúpiť aj sama od seba. Ak ale pociťujete silné bolesti a to aj v prípadoch, keď ste predtým neboli vzrušení, je dobré navštíviť s týmto problémom špecialistu.