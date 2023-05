Umelá inteligencia ukázala, ako podľa nej vyzerá dokonalá žena a dokonalý muž. Pozrite si, ako vyzerajú

Umelá inteligencia napreduje míľovými krokmi a jej grafické výstupy sú čím ďalej tým viac prepracovanejšie. Projekt venovaný poruche príjmu potravy chcel poukázať na to, že aj umelá inteligencia môže ovplyvniť ľudí v tom, že budú mať nerealistické predstavy o svojom tele. To v konečnom dôsledku môže viesť nielen k fyzickej, no aj psychickej ujme na zdraví.

Nerealistické dokonalé telá

Ako informuje portál IFL Science, organizácia The Bulimia Project požiadala generátory obrázkov umelej inteligencie Dall-E 2, Stable Diffusion a Midjourney, aby im vytvorili dokonalé ženské a mužské telo.

„Menšie ženy sa objavili takmer na všetkých obrázkoch Dall-E 2, Stable Diffusion a Midjourney, no práve posledná menovaná prišla s najnerealistickejšími zobrazeniami ženského tela. To isté možno povedať aj o mužskej postave, pričom všetky vyzerajú ako verzie bodybuilderov upravené vo photoshope,“ opísal projekt svoje zistenia.

Až 40 % obrázkov generovaných AI zobrazovalo nereálne typy tela, u mužov to bolo o niečo viac ako u žien. Viac ako polovica obrázkov mala olivové odtiene pleti a 37 % blond vlasy.

Chyba sociálnych sietí

Keď tím potom doplnil svoju požiadavku o to, aby umelá inteligencia vytvorila dokonalú ženu a dokonalého muža pre rok 2023, získali obrázky, ktoré boli ešte viac sexistické a obsahovali viac neprimeraných a nereálnych častí tela.

„Vzhľadom na to, že sociálne siete používajú algoritmy založené na tom, ktorý obsah priťahuje najviac pozornosti, je pochopiteľné, prečo umelá inteligencia vykresľovala postavy ako sexistické,“ uvádza projekt.

Taktiež projekt upozorňuje, že vo svete filtrov, ktoré sa bežne používajú, je takmer nemožné dosiahnuť fyzické štandardy nastavované sociálnymi sieťami. Je duševne a fyzicky zdravšie dodržiavať zdravý životný štýl, duševnú pohodu a najmä spokojnosť so sebou samým.