Módna polícia z Oscarov: Rebríček najhoršie oblečených celebrít divákov zmiatol aj pobavil

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Ich outfity prirovnali k lampe, baranej hlave aj ku kobercu.

Oscary priniesli nielen prehliadku talentov, keďže si množstvo šikovných umelcov odnieslo domov hmotné ocenenie ich práce v podobe sošky, ale toto podujatie tiež bolo príležitosťou vytiahnuť zo šatníka najlepšie outfity. Niektorí sa však rozhodli čo najviac vyniknúť a práve to sa im v očiach kritikov stalo osudným.

Hollywood sa opäť stretol na odovzdávaní cien. Keďže šlo už o 98. ročník, dalo by sa očakávať, že sa celebrity poučia z chýb svojich predchodcov a rebríčky najhoršie oblečených osobností sa neobjavia. Opak je však pravdou. Jeden z nich napríklad zostavil portál Bored Panda.

Chloé Zhao

Outfit Chloé Zhao na Oscaroch 2026 prinútil divákov k otázke: „Je toto pohreb?“ Režisérka filmu Hamnet, ktorá vyzerala trochu akoby si odskočila z hororu, pózovala fotografom v róbe od Gabriely Hearst. Čierne nazberané šaty mali široké zvonové rukávy a celkový vzhľad dopĺňal čierny závoj, čo jedného z divákov viedlo k otázke: „Ona drží smútok?“

Foto: Profimedia

„Drží smútok, pretože vie, že Oscara nevyhrá?“ spýtal sa ďalší. Mnohí ju zas prirovnávali k čarodejnici, zatiaľ čo iní tvrdili, že musí smútiť za zrušeným rebootom seriálu Buffy, premožiteľka upírov, ktorý mala pôvodne režírovať. „Drží smútok za Buffy,“ písal napríklad niekto.

Tania Fares

Šlo o atmosféru firemnej zasadačky alebo o vysokomódnu drámu? Fanúšikom to bude musieť vysvetliť samotná módna expertka Tania Fares. V Libanone narodená spoluzakladateľka a spolupredsedníčka nadácie Fashion Trust si zvolila zaujímavý outfit – hornú polovicu tvorilo čierne sako, zatiaľ čo spodnú časť dopĺňala splývavá čierno-biela pruhovaná sukňa.

Foto: Profimedia

Niektorí internetoví používatelia boli zmätení z toho, o aký štýl sa vlastne pokúšala, no minimálne im dala tému na diskusiu. „Prečo je oblečená ako lampa?“ pýtal sa napríklad niekto.

Auli’i Cravalho

Auli’i Cravalho priniesla na červený koberec poriadnu dávku drámy v modeli od Antonia Marrasa. Hviezda filmu Vaiana (Moana) mala na sebe róbu vo farbe slonovej kosti s objemnou tylovou sukňou. Väčšina divákov sa však nedokázala preniesť cez predimenzovaný detail v tvare ruže na hrudi.

Foto: Profimedia

„Mne sa to nepáči,“ skonštatoval stroho jeden z nich. „Vyzerá to ako veľká smutná tvár,“ uviedol ďalší, zatiaľ čo iný napísal: „Mám pocit, že tie šaty každú chvíľu začnú spievať nejakú precítenú muzikálovú pieseň.“ Vrchnú časť pritom ľudia prirovnali k rôznym veciam, napríklad aj k baranej hlave či kryt na toaletný papier.

Nicole Kidman

Na svoje prvé odovzdávanie Oscarov od rozchodu s dlhoročným manželom Keithom Urbanom si Nicole Kidman vybrala broskyňovo-ružový outfit od značky Chanel. Šaty pozostávali z korzetového topu bez ramienok s peplumom a zo sukne až po zem, ktorú zdobili perové detaily a flitre.

Foto: Profimedia

Najväčším problémom týchto šiat pritom bola v očiach divákov ich farba. „Nerozumiem, prečo majú šaty, pozadie aj jej pokožka úplne rovnakú farbu. Čierna a sýte drahokamové tóny jej pristanú oveľa viac,“ skonštatoval niekto. „Všetci sa zhodneme na tom, že jej stylista ju nenávidí, však?“ komentoval niekto iný.

Alice Carvalho

Outfit brazílskej herečky Alice Carvalho mal pozoruhodný príbeh, no diváci tvrdili, že to bola jediná zaujímavá vec na jej vzhľade. Šaty od značky Normando, ušité na mieru, boli vyrobené z juty a slezu pochádzajúceho z Amazónie. Dizajnér uviedol, že šaty sú „100 % organické“ a vyrobené z „brazílskej tkaniny“.

Foto: Profimedia

„Nie je to ani tak o materiáli, ako o štýle. Pôsobí to ako boho behúň na stôl z vrecoviny,“ napísal niekto. Ďalší používateľ Redditu dodal: „Oceňujem ten príbeh, ale tie šaty nemajú žiadny strih. Úplne ju pohlcujú.“ „Šaty sú v poriadku a majú pekné pozadie. Myslím si, že o ten príbeh išlo viac než o módu samotnú,“ súhlasil ďalší.

