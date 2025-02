Minister Taraba sa asi nepoteší, skôr naopak: Takýto „odkaz“ majú koaliční poslanci k jeho elektrárni v Málinci

Záujem poslancov Národnej rady SR o najnovší projekt Prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec z dielne ministerstva životného prostredia je žalostný.

Najmä u poslancov z parlamentného hospodárskeho výboru, ktorí by to mali mať takpovediac v náplni práce, neevidujeme skoro žiadny záujem o tento nový miliardový energetický projekt, ktorý by mohol v budúcnosti zmeniť energetiku na Slovensku. Z dvanástich oslovených poslancov a poslankýň parlamentného hospodárskeho výboru, zaslali svoj názor k prečerpávacej elektrární v Málinci traja poslanci. Všetci z opozície.

Poslanec za SaS a bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek rozhodne s projektom Prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec nesúhlasí. „Nie som však proti prečerpávacím elektrárňam, jedna si napokon v danej lokalite desiatky rokov plánovala na „kopci oproti“. Proces, tak ako to nastavil minister Tomáš Taraba je však kompletne postavený na hlavu a vyvoláva viac otázok ako dáva odpovedí,“ zdôraznil pre agentúru SITA Galek.

Polopravdy a zavádzanie

V samotnom návrhu na určenie investičného projektu Prečerpávacia vodná elektráreň Málinec za strategickú investíciu je podľa neho veľké množstvo zavádzajúcich informácií a poloprávd. „Napríklad, ak by mala byť investícia vyhlásená za strategickú, musí byť v súlade s územným plánom obcí, alebo VÚC, čo rozhodne nie je, keďže v dotknutom území majú obce naplánovanú napríklad aj výstavbu rodinných domov,“ upozornil Galek.

Taktiež podľa zákona o strategických investíciách musí byť podľa neho investícia v súlade so strategickými dokumentmi štátu. Minister Taraba sa pritom odvoláva napríklad na neaktuálnu Energetickú politiku SR z roku 2014, ktorá bola nahradená Integrovaným národným energetickým a klimatickým plánom na roky 2021 až 2030.

„No a v neposlednom rade procesy kompletne otočil na hlavu. Minister Taraba dostal 18.12.2024 na vláde za úlohu urobiť štúdiu realizovateľnosti pre technickú inováciu a modernizáciu vodnej nádrže Málinec a to do 31.12.2026. Namiesto toho však začal stavať dom od strechy a to rovno vyhlásením investície za strategickú a ešte k tomu skráteným procesom, hoci samotná investícia má byť hotová, ak všetko pôjde ideálne, až v roku 2036! Čerešničkou na torte je fakt, že jeho kolegovia na tlačovke sami potvrdili, že sú ešte len vo fáze ideového návrhu!,“ konštatoval Galek.

Diskusia neprebehla

Podpredsedovia Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko a Michal Truban pre agentúru SITA uviedli, že v hnutí podporujú zelené energetické zdroje a rozumejú potrebe stabilizovať energetickú sieť. Pred rozhodnutím, či stabilizačným projektom má byť práve projekt prečerpávacej elektrárne Málinec, musí podľa nich prebehnúť široká diskusia s verejnosťou aj odborníkmi. „Je dôležité, aby ľudia, ktorým hrozí zatopenie ich domovov, boli spravodlivo odškodnení. Vláda by mala vedieť jasne povedať, že ide o projekt, ktorý dáva zmysel a je najvhodnejšou alternatívou pre budúcnosť Slovenska. Sú na to potrebné jasné argumenty, podložené relevantnými dátami,“ povedali poslanci hospodárskeho výboru.

Minister Taraba podľa nich v tomto prípade neposkytol nič relevantné a čísla o návratnosti si s najväčšou pravdepodobnosťou vymyslel. Nepotvrdzuje ich ani skúsenosť zo zahraničia. „V štátnej správe aj pre takéto situácie pracujú odborní analytici, ktorých prácou je vyhodnotiť, či a za akých podmienok ide o najvhodnejšiu alternatívu. Tých ale táto vláda už typicky obchádza vždy, keď sa dá,“ dodali poslanci za Progresívne Slovensko.

O projekte nie sú podľa poslancov dostupné takmer žiadne informácie a nie je ani jasné, kto bude projekt spolufinancovať a zarábať na ňom. „Preto dnes nie je možné posúdiť vhodnosť elektrárne. A nie je preto ani vhodné, aby sa minister obyvateľom arogantne vysmieval a zľahčoval situáciu,“ uzavreli poslanci Štefunko a Truban.