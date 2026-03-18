Mimoriadna správa: V Iráne popravili švédskeho občana, oznámila ministerka

Lucia Mužlová
TASR
Švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmerová Stenergardová oznámila, že v stredu bol v Iráne popravený švédsky občan. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.

„S veľkým zdesením som prijala informáciu, že dnes bol v Iráne popravený švédsky občan,“ uviedla Malmerová Stenergardová vo vyhlásení.

Iránska justícia skôr v stredu oznámila, že tamojšie úrady popravili muža obvineného zo špionáže pre Izrael. Spravodajský web Mizan informoval o mužových údajných stretnutiach s agentami izraelskej spravodajskej služby Mosad, ktorým mal poskytovať „snímky a informácie o citlivých miestach v krajine“. Mizan dodal, že muž absolvoval výcvik v „šiestich európskych krajinách a v Tel Avive“.

Nezvratný trest

Popraveného muža zadržali ešte vlani v júni počas 12-dňovej vojny Iránu s Izraelom, do ktorej sa zapojili aj Spojené štáty. Podľa Malmerovej Stenergardovej odvtedy Švédsko „opakovane otváralo túto záležitosť s iránskymi predstaviteľmi na rôznych úrovniach“.

„Trest smrti je nehumánny, krutý a nezvratný. Švédsko spolu s ostatnými členskými štátmi Európskej únie odsudzuje jeho uplatňovanie za akýchkoľvek okolností,“ uviedla ministerka vo vyhlásení.

AFP v stredu uviedla, že ide o prvú správu o takejto poprave od začiatku vojny medzi Iránom, Izraelom a Spojenými štátmi z 28. februára.

