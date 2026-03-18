Kabína lanovky sa odtrhla a rútila po svahu: Zasahujú všetky zložky, privolali aj vrtuľník

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
V lyžiarskom stredisku sa zrútila kabína lanovky.

Vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Engelberg prebieha záchranná operácia po tom, ako sa počas silného vetra odtrhla a zrútila po svahu kabína lanovky. Nie je jasné, či sa v nej nachádzali ľudia.

TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a DPA a webu denníka Blick. Nehodu potvrdila aj polícia kantónu Nidwalden v strednom Švajčiarsku. Podrobnosti neuviedla s tým, že ide o odľahlú oblasť a že si musí najskôr urobiť prehľad o situácii. Hovorca leteckej záchrannej služby Rega uviedol, že do operácie bol zapojený jeden vrtuľník.

Najmenej jeden človek utrpel zranenia

Švajčiarske noviny 20 Minuten informovali, že najmenej jeden človek utrpel zranenia. Denník Blick zverejnil video svojho čitateľa, na ktorom sa kabína lanovky rúti dolu zasneženým kopcom. Video nebolo možné bezprostredne overiť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

