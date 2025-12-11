Mimoriadna poľovačka priamo v slovenskom meste: Radnica varuje obyvateľov, v týchto lokalitách si dajte pozor

Ilustračná foto: TASR - Ján Krošlák/Facebook - Mesto Nové Mesto nad Váhom

Roland Brožkovič
Poľovačka je naplánovaná na nedeľu od 8:00 do 12:00.

Obyvatelia Nového Mesta nad Váhom si budú musieť tento víkend dať veľký pozor. Radnica totiž na nedeľu 14. decembra ohlásila mimoriadnu poľovačku priamo v meste, počas ktorej budú loviť diviaky.

Poľovačka je naplánovaná na nedeľu od 8:00 do 12:00 vo viacerých lokalitách, informuje mesto na sociálnej sieti. „Mesto upozorňuje na mimoriadny lov diviakov na území mesta, dotknutými oblasťami bude hlavne časť pod Rovencom (sídlisko Karpatská a okolie), Mnešice, Zelená Voda. Bližšie informácie na stránke mesta. Rešpektujte prosím pokyny poľovníkov alebo Mestskej polície. Ide o zvýšenie bezpečnosti našich obyvateľov,“ dodala mestská polícia na Facebooku.

Varovanie pre obyvateľov

Radnica žiada obyvateľov, aby počas spomínaného času obmedzili pohyb v dotknutých miestach, nezdržiavali sa v záhradách a na okrajoch zastavaných plôch, rešpektovali pokyny poľovníkov a mestskej polície a rátali so zvýšenou hlučnosťou. „Opatrenie je nevyhnutné pre bezpečnosť obyvateľov. Ďakujeme za pochopenie,“ informuje mesto.

