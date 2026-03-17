Miluje klobásu, no potom si povedala „dosť“: Karin Majtánová schudla a prezradila tajomstvo, čo jej pomohlo

Diváci ju poznajú ako energickú a usmiatu moderátorku, ktorá sa na televíznych obrazovkách objavuje už dlhé roky v relácii Dámsky klub. V poslednom období si však mnohí všimli ešte jednu zmenu.
Zapracovala na svojom životnom štýle a výsledky sú viditeľné. Karin Majtánová sa vydala na cestu za novým “ja” podobne ako jej kolegyňa Iveta Malachovská, ktorá ohuruje štíhlou postavou. Zdá sa, že sa v zákulisí Dámskeho klubu rozmohol nový trend. Trend, ktorý nikdy nevyjde z módy. Nový čas zistil, čo Karin pomohlo v zhadzovaní kíl.
Lepšie spí a cíti sa oveľa lepšie
Ako priznala Karin, nebolo to zadarmo. “Podarilo sa mi schudnúť. Bolo to viac práce. Všetky kolegyne sú krásne, štíhle a dobre vyzerajú. Tak si hovorím – do šľaka, aj ja budem dobre vyzerať. Tým, že som z nich najvyššia, som vysoká baba, mám veľké prsia, tak sa musím udržiavať v nejakých medziach,” uviedla moderátorka.
Zmena životného štýlu nemusí byť o drastických diétach, ale najmä o motivácii, disciplíne a vytrvalosti. Karin stavila na spôsob stravovania, ktorý odporúča aj iným. “Podľa mňa je najlepší prerušovaný pôst. Ja jem medzi dvanástou a sedemnástou. A po sedemnástej už nič a dá sa to. Dobre sa mi spí, dobre sa mi zaspáva. Je to pre moje telo celé ozdravné,” pochvaľuje si pôst bývalá Miss Slovensko 1993, ktorá vraj ráno vôbec nemá chuť na jedlo.
Aj preto jej to vyhovuje a prvé jedlo si dáva na tanier až okolo dvanástej. Po klasickom obede nasleduje ovocie, pred piatou si dá niečo ľahšie a potom už nič. “Teším sa, že mám pevnú vôľu, lebo môj manžel ešte večer, keď prídeme z práce, si vždy niečo vyhryzkáva, ale ja striktne odmietam. Musím povedať, že sa cítim lepšie,“ doplnila nadšená Karin, ktorá nezabúda ani na pohyb.
