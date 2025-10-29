Migaľov rezort nakupuje IT systém pre slovensko.sk: Trestné oznámenie víta a označil ho za absurdné

Nadácia Zastavme korupciu podala trestné oznámenie na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Ministerstvo si je isté, že bude neúspešné.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR je naďalej ochotné komunikovať s Nadáciou Zastavme korupciu a vysvetliť jej základné fakty ohľadom nákupu IT systému pre portál slovensko.sk.

Odbor komunikácie MIRRI tak reagoval na trestné oznámenie, ktoré podala nadácia pre podozrenie zo zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní IT systému a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

MIRRI víta trestné oznámenie, pretože je absurdné a vďaka jeho neúspechu bude mať verejnosť ďalší argument na to, že kroky, ktoré sa realizujú, sú absolútne v súlade so zákonom a sú prospešné pre Slovensko,“ uviedol rezort investícií.

Rezort s nadáciou komunikoval, tá mala podľa MIRRI prekrútiť fakty

Nadácia sa podľa neho rozhodla ignorovať fakty a prekrúca informácie, pričom rezort s ňou komunikoval a na všetky otázky jej odpovedal. Doplnil, že na portáli slovensko.sk fungujú licencie od spoločnosti Barclet od roku 2015, ale kapacitne a funkcionalitou nespĺňajú požadované parametre.

Predmetom obstarávania je ich vylepšenie, takže sa uvádzajú konkrétne produkty. Súťaž sa realizuje cez dynamický nákupný systém, kde je zaregistrovaných približne 100 firiem, ktoré dodávajú IT riešenia. Samotná zákazka nie je podľa MIRRI v hodnote 17,8 milióna eur, je to iba jej predpokladaná hodnota, pričom zvíťazí ten, kto predloží najnižšiu cenu. Rezort zároveň odmietol aj tvrdenie nadácie, že plánoval kúpiť rovnaký produkt za 3,38 milióna eur.

Obstaráva sa skutočne neobmedzená a perpetuálna licencia, čiže od tohto okamihu nebude potrebné nič riešiť ani v čase, ani v prípade škálovateľnosti licencií, keďže užívatelia pribúdajú na portál. Druhou kľúčovou vecou je, že víťaz musí odovzdať zdrojový kód aj s právom ho pozmeňovať a s ním vytvoriť nové dielo. Vzhľadom na aktivity nadácie preto môžeme konštatovať, že podniká kroky presne na to, aby sa štát neodstrihol od existujúceho dodávateľa. Hoci by súťaž vyhral existujúci dodávateľ, tak štát má plné právo softvér IAM servisovať u akéhokoľvek iného dodávateľa a realizovať vlastné vylepšenia do budúcnosti bez závislosti na tom, kto licencie dodá,“ dodalo MIRRI.

Problémová spoločnosť Barclet

Nadácia vníma verejné obstarávanie v rámci nákupu IT systému za účelovo nastavené, pričom zvýhodňuje jedného dodávateľa, a to spoločnosť Barclet, ktorá je personálne a biznisovo prepojená s dlhoročným dodávateľom GlobalTel.

Ozrejmila, že jedným z cieľov modernizácie portálu slovensko.sk malo byť zníženie závislosti štátu od dodávateľa GlobalTel, aktuálny postup verejného obstarávania však podľa nadácie túto závislosť prehlbuje. Okrem podozrenia z netransparentnosti a obchádzania zákona upozornila aj na riziko technologického zamknutia, keď štát nebude môcť systém ďalej rozvíjať bez pôvodného dodávateľa.

