Akú výšku budú mať trináste dôchodky v roku 2025? Táto skupina seniorov môže dostať takmer 800 eur, pozrite sa, či ste medzi nimi

Už o pár mesiacov dostanú seniori trináste dôchodky. Expert Jozef Mihál však odhadol sumy, ktoré by mohli penzisti dostať v budúcom roku. Niektorí by si tak mohli poriadne prilepšiť.

Ako informuje portál Pravda, jeho odhad vychádza z údajov, ktoré pravidelne zverejňuje Sociálna poisťovňa o priemerných mesačných sumách jednotlivých druhov dôchodkov, ktoré boli vyplatené počas tohto roka od januára do apríla. Poberatelia predčasných starobných dôchodkov dostanú v tomto roku trinásty dôchodok o 30 eur vyšší ako poberatelia riadnych dôchodkov.

Výrazné rozdiely

Vo svojom príspevku na sociálnych sieťach však Jozef Mihál píše, že v budúcom roku bude rozdiel ešte výraznejší, a to až o 90 eur v prospech predčasných dôchodkov. Predčasní seniori by tak mali v roku 2025 dostať trinásty dôchodok vo výške 770 eur. Podľa neho je to preto, lebo to takto navrhla vládnuca koalícia a väčšina poslancov NR SR s tým bez väčších pripomienok súhlasila. Predčasné starobné dôchodky sú pritom v priemere o dosť vyššie, ako tie starobné.

„Aj tu v praxi vidíte, že v našom dôchodkovom systéme je jednoducho zle nastavená valorizácia a výsledkom sú nízke starobné dôchodky „starodôchodcov“. A keďže na Slovensku je zdravého rozumu málo, odráža sa to potom aj na nelogicky nastavenej výške trinástych dôchodkov,“ kritizoval Mihál.

Jednotná suma pre všetkých

Na kritiku upozornil aj portál TVNoviny s tým, že vláda ešte minulý rok avizovala nové trináste dôchodky, ktoré majú odrážať sumu priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Na výrazný rozdiel medzi predčasnými a starobnými seniormi upozorňujú aj experti, hovorkyňa ministerstva práce Natália Jachym Holubová však pre portál vysvetlila, že keďže výška trinásteho dôchodku sa odvíja od priemernej ročnej výšky predčasného dôchodku, nevedia to ovplyvniť.

Predčasné dôchodky sú vyššie aj preto, že boli výhodné a brali si ich často ľudia, ktorí zarábali lepšie. Pre výpočet trinásteho dôchodku by sa podľa Jozefa Mihála mala brať do úvahy jedna spoločná suma, a to bez ohľadu na to, kedy odišli seniori do dôchodku. Ministerstvo sa bude úpravou zákona zaoberať.