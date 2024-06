Slováci vyzbierali 170-tisíc oddeleniu, ktoré lieči najzávažnejšie stavy novorodencov: Je to jediný spôsob, hovorí primárka

Stav nemocníc na Slovensku je dlhodobo problémom. Neraz sú v katastrofálnom stave aj oddelenia, kde personál zo všetkých síl bojuje o záchranu života detí, ale aj dospelých. Podobne je na tom aj neonatologické oddelenie v Košiciach. Slováci na jeho rekonštrukciu vyzbierali už vyše 170 000 eur. Cieľom je vyzbierať 300 000 eur.

Slováci vyzbierali už takmer 170 000 eur

Ako informuje web DFN Košice, Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny diagnostikuje a lieči najzávažnejšie stavy u tých najmenších a najzraniteľnejších. Personál, ktorý zachraňuje životy, ale už dlho pracuje v kritických podmienkach. z Donio sa dozvedáme, že na oddelení je ročne hospitalizovaných 300 detí, často kriticky chorých či predčasne narodených. Neraz musia v priestoroch v havarijných podmienkach ostať aj niekoľko mesiacov.

Okná majú za sebou už niekoľko desaťročí, klimatizácia taktiež, a nepostačuje. Neraz sa k inkubátorom natlačeným vedľa seba dostanú holuby, netopiere či hmyz. Po daždi zas do priestorov pod inkubátormi zateká voda, ktorú musí personál utierať. Podmienky sú jednoducho nedôstojné pre deti, rodičov, ale aj lekárov, sú na úrovni štandardu niektorých väzníc. Ženy v citlivom období po pôrode majú na hygienu len jednu kúpeľňu, druhá je nefunkčná. Poslednú čiastočnú rekonštrukciu sa podarilo vykonať pred 20 rokmi.

Neonatologické oddelenie to chce ale zmeniť, rozhodlo sa preto pristúpiť k vytvoreniu zbierky prostredníctvom Donio. Slováci ukázali, že dokážu mať srdce na správnom mieste a napriek tomu, že do konca ostáva ešte 18 dní, podarilo sa vyzbierať už viac ako 170 000 eur. Mnohí vyjadrili aj slová podpory a veria, že sa podarí zabezpečiť lepšie podmienky. 12. júna dokonca už bolo možné podať žiadosť o rekonštrukciu priestorov.

Prečo rekonštrukciu nefinancuje štát?

Napriek tomu, aká je zbierka obrovským úspechom, nájdu sa ľudia, ktorí kritizujú, že verejnosť musí zastupovať úlohu štátu. „Veľmi komentáre nesledujem, skôr sa snažím sústrediť na to, aby sa vyzbierané peniaze v čo najkratšej možnej dobe použili na účel, na ktorý ľudia prispievali. Cítim nervozitu okolo tejto zbierky, a to menej zo strany darcov, ktorým som extrémne vďačná, ako zo strany vedenia oboch nemocníc a ministerstva zdravotníctva. Ale my sa predsa stále na niečo skladáme, nedávno sa do Ružinova vyzbieralo 83 000 na laserový fetoskop, pacientom a pacientkám na inovatívnu liečbu, zo zbierky sa opravovala detská onkológia v Bratislave aj v Košiciach,“ vyjadrila sa MUDr. Vanda Chovanová, primárka neonatologického oddelenia v Košiciach.

„Momentálne máme vyzbieraných vyše 170 000 eur, našou prioritou je zrekonštruovať priestory pre hospitalizované mamičky, ktoré sú nevyhovujúce. Mamy majú k dispozícii len jednu toaletu a jednu sprchu pre 8 žien po pôrode, každá má len posteľ, nočný stolík a úzku skriňu. Pritom u nás trávia často aj niekoľko mesiacov, konfrontované s ťažkou situáciou, ktorú narodenie kriticky chorého dieťaťa prináša. Na túto časť, si myslím, že máme vyzbierané dosť. Zvyšok použijeme na výmenu okien, ktoré majú rok výroby 1971, netesnia, aj pri bežnom daždi nám zateká do priestorov, kde sú bábätká v inkubátoroch a kde sa pripravuje strava pre 600- či 700-gramové deti. Prísľubov o nemocnici bolo veľa, aj nám vo februári, po mojom rozhovore v médiách, boli vymerať sieťky proti holubom. Pri tom to skončilo. Zbierka je aktuálne jediný spôsob financovania, ktorému verím,“ dodáva MUDr. Chovanová.

Z Donio sa dozvedáme, že neonatologické oddelenie sídli v prenajatých priestoroch Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Univerzitná nemocnica aj Detská fakultná nemocnica síce sú majetkom štátu, no legislatíva nepovoľuje uvoľnenie financií na ich rekonštrukciu.