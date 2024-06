Táto pláž patrí medzi tie najkrajšie v Európe: Takto sa sem dostanete za 2 a pol hodiny a 85 eur

Mnohí milovníci leta, slnka a mora sa už nevedia dočkať oddychu na pláži. Ak medzi nich patríte aj vy, máme pre vás skvelý tip. Pláž Cala Comte patrí medzi tie najkrajšie v Európe.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nádherný výhľad a zlatistý piesok

Ako informuje web Besos de Ibiza, Cala Comte (hovorí sa jej aj Cala Conta) jednoznačne patrí medzi tie najkrajšie, no zároveň aj najrušnejšie pláže Ibizy. More je na tomto mieste očarujúco modré aj vďaka tomu, že aj niekoľko metrov od pláže je pomerne plytké. Ľudí sem láka aj zlatistý piesok a jedinečný výhľad na dva ostrovčeky – Illa des Bosc a Illa Sa Conillera.

Cala Comte je ako stvorená pre milovníkov dych vyrážajúcich západov slnka, ale aj šnorchlovania a plávania. Podľa webu Tips Ibiza si tu môžete prenajať ležadlá či vodné bicykle. Nachádza sa tu aj niekoľko reštaurácií, v ktorých si môžete užiť príjemnú večeru s výhľadom na more. Mimochodom, len niekoľko kilometrov od Cala Comte sa podľa webu Barceló nachádza jedna z najdrahších reštaurácií na svete.

Nie všetci sú spokojní

Pláž je nádherná počas celého roka, no vzhľadom na to, aká je populárna, je lepšie vybrať si na návštevu čas, kedy je síce teplo, no bude tu o niečo menej ľudí, napríklad počas júna či septembra. Výhodou tiež je, že napriek prílevu turistov sa Cala Comte podarilo zachovať nedotknutú veľkou bytovou výstavbou a hotelovými komplexmi. Aj najbližšie parkovisko je vzdialené približne 200 metrov, cestou na pláž si tak môžete vychutnať príjemnú prechádzku.

Množstvo skvelých recenzií nájdete na TripAdvisore, kde ľudia píšu, že Cala Comte je skutočným pokladom a poskytuje únik od živej a hlučnej atmosféry, ktorou je Ibiza známa. Samozrejme, nájdu sa aj takí, ktorým sa pláž nepáči a prekáža im na nej úplne všetko, od ľudí až po drahé nápoje či vzdialenosť parkoviska. Ak by ste sa sem ale predsa len chceli pozrieť, najlacnejšia letenka vás vyjde na 85 eur. Z Viedne ste na letisku na Ibize už za 2 a pol hodiny, pričom od letiska sa Cala Comte nachádza len 30 minút cesty autom.

Aj tento článok ste si mohli prečítať do konca vďaka našim predplatiteľom.

Staňte sa súčasťou PREMIUM klubu a získate benefity v hodnote 28 €.