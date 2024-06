Dojemné gesto kráľa Karola voči princeznej Kate. Ľuďom počas sledovania ceremoniálu neušiel tento detail

Ľudia poukazujú na dojemné gesto, ktoré urobil kráľ Karol voči svojej neveste, princeznej Kate, počas ceremoniálu Trooping the Colour. Účasť Kate bola pritom až do poslednej chvíle otázna, vzhľadom na jej prebiehajúcu liečbu rakoviny.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál Ladbible, počas osláv bolo Kate vidieť v sprievode po boku jej manžela princa Williama a ich troch detí, Georga, Charlotte a Louisa. Princezná sa tiež pripojila ku zvyšku kráľovskej rodiny na balkóne Buckinghamského paláca, aby sledovali každoročný prelet RAF. Práve počas tohto preletu kráľ Karol prejavil Kate milú podporu.

Karol chcel vedieť, či je Kate v poriadku

Počas preletu Kate stála vedľa kráľa, pričom dvojica sa spolu smiala a žartovala. Ide o zmenu oproti minuloročnému protokolu, keď vedľa kráľa stál jeho nástupca, princ William. Momentálne nie je známe, či zmena bola úmyselná alebo nie, ale je možné, že to mohla byť aj iniciatíva kráľa, ktorý sa taktiež lieči na rakovinu. Chcel sa podľa všetkého uistiť, že Kate sa bude cítiť dobre pri svojom prvom verejnom vystúpení od zverejnenia jej zdravotného stavu.

Fanúšikovia sa tešia, že je Kate späť

Fanúšikovia kráľovskej rodiny sa tešili, keď videli princeznú na verejnosti a svoju radosť a želania všetkého dobrého zdieľali na sociálnych sieťach. „Návrat princeznej z Walesu. Je skvelé vidieť jej široký úsmev, keď cestovala kočom počas Trooping the Colour so svojimi deťmi,“ napísal kráľovský fotograf Samir Hussein.

Robí pokroky

Mnohí tiež okomentovali jej výzor a to, že vyzerá skutočne dobre a elegantne. Pred oslavami Kate informovala o svojom zdravotnom stave prostredníctvom sociálnych sietí, kedy všetkým poďakovala za láskavé slová podpory a povzbudenia za posledných pár mesiacov. „Bola som unesená všetkými láskavými správami podpory a povzbudenia za posledných pár mesiacov. Williamovi a mne to naozaj zmenilo svet a pomohlo nám to v tých najťažších časoch,“ napísala.

Taktiež vysvetlila, že robí výrazné pokroky, ale ako každý, kto prechádza chemoterapiou, veľmi dobre vie, sú dobré a sú zlé dni. „V tých zlých dňoch sa cítite slabo, unavene a musíte dať svojmu telu pokoj. Ale v tých dobrých cítite silu a chcete čo najlepšie využiť to, že sa cítite dobre.“ Princezná tiež prezradila, že ešte nie je celkom zdravá a učí sa trpezlivosti a žiť s neistotou. „Beriem každý deň tak, ako príde, počúvam svoje telo a dovoľujem si dopriať toľko času, koľko je potrebné na to, aby som sa uzdravila. Ďakujem veľmi pekne za vaše pochopenie a všetkým, ktorí ste sa so mnou podelili o svoje príbehy.“