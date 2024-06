Zlomené srdce pomôže vyliečiť táto vec: Vedci prichádzajú s novými zisteniami, stačí už 20 minút denne

Možno ste sa už aj vy ocitli v situácii, kedy ste mali pocit, že sa vaše srdce rozletelo na milión črepín. Mali ste chuť vypnúť svoje emócie a viac na to nemyslieť. Vedci v novej štúdii tvrdia, že prišli na to, ako sa rýchlejšie zotaviť zo zlomeného srdca.

Zlomené srdce sa dá vyliečiť

Ako informuje The Guardian, emocionálna bolesť spôsobená rozchodom s partnerom môže byť taká silná, že má svoj vlastný klinický názov – syndróm traumy z lásky. Zdá sa ale, že pomoc je už na dosah ruky. Vedci si totiž myslia, že aby sa utrpenie zmiernilo, stačí mať na hlave špeciálne zariadenie za 400 libier (vyše 470 eur), a to len na pár minút denne.

Do štúdie sa zapojilo 36 dobrovoľníkov so zlomeným srdcom. Ich úlohou bolo nosiť na hlave zariadenie, ktoré stimuluje mozog miernym elektrickým prúdom. Dobrovoľníci boli rozdelení do troch skupín, pričom každá z nich nosila súpravu na tzv. transkraniálnu stimuláciu jednosmerným prúdom (tDCS) 20 minút dvakrát denne počas piatich dní. V jednej skupine bola stimulácia vypnutá, v dvoch zas bola smerovaná do dvoch rôznych oblastí mozgu, ktoré sa podieľajú na emocionálnej regulácii.

Sú potrebné ďalšie výskumy

Odborníci upozorňujú, že syndróm traumy z lásky môže spôsobiť emocionálne utrpenie, depresiu, úzkosť, nespavosť, zmeny nálad, obsedantné myšlienky a zvyšuje sa aj riziko myšlienok na samovraždu, ako aj pocity neistoty, bezmocnosti a viny. Výsledky štúdie boli publikované v časopise Journal of Psychiatric Research. Vedci dospeli k záveru, že stimulácia mozgu pri symptómoch syndrómu traumy z lásky má zmysel, pričom účinnejšia je stimulácia časti, ktorej sa hovorí dorzolaterálny prefrontálny kortex.

Stimulácia v oboch skupinách ale mala svoje opodstatnenie a zmiernenie príznakov bolo badateľné. Aj mesiac po ukončení liečby sa dobrovoľníci stále cítili lepšie. Je však potrebné vykonať ďalšie výskumy.