Klimatický chaos môže nastať už o pár mesiacov, spôsobí katastrofu. Ak sa rozpadne Golfský prúd, toto sa stane s Európou

Nová štúdia varuje, že Golfský prúd sa môže rozpadnúť už budúci rok, informuje iMeteo. Ak by sa to stalo, v Európe by sa začala doba ľadová. Nie každý odborník sa však s touto hypotézou stotožňuje.

Podľa vedcov môže na 95 % Atlantický poludníkový prevratný obeh (AMOC) smerovať k úplnému kolapsu, a to medzi rokmi 2025 až 2095. Ten zahŕňa aj Golfský prúd, spôsobilo by to prudký pokles teplôt a kolaps oceánskych ekosystémov. Stať sa to môže už v roku 2025, každým ďalším rokom sa potom šance zvyšujú.

Podľa predchádzajúcich odhadov by prúd zrejme prešiel do svojho slabšieho režimu až v budúcom storočí. AMOC môže totiž existovať v stave silnejšom alebo rýchlejšom, na ktorý sa dnes spoliehame, a v druhom, ktorý je oveľa pomalší a slabší. Nová vedecká štúdia však tvrdí, že zmena klímy by mohla posunúť AMOC do kritického bodu zlomu skôr, ako sa pôvodne predpokladalo, informuje iMeteo.

Klimatický chaos

Keď sa obeh naposledy spomalil, pri Grónsku sa klíma za desaťročie zvýšila o 10 až 15 °C, teploty v Európe a Severnej Amerike klesli o 5 až 10 °C v priemere. Čaká nás teda klimatický chaos, samozrejme, ak by sa kolaps prúdov zopakoval. Zažili by sme dobu ľadovú, teploty by zoskočili nadol a rozlúčiť by sme sa museli aj so slnečnými teplými dňami, bolo by ich veľmi málo.

Názory odborníkov sa však nezhodujú, aj keď štúdia poskytuje relevantné informácie a cenné varovanie, nie sú všetci s touto hypotézou úplne stotožnení.