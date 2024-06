Jeden z najväčších hudobných festivalov na svete by poňal takmer celú Trnavu: Pozrite si interaktívnu mapu

V niektorých krajinách už festivalová sezóna naplno začala. Už čoskoro sa bude konať aj jeden z najznámejších a najväčších hudobných festivalov na svete – britský Glastonbury. O jeho kolosálnosti a veľkosti sa hovorí už roky. Pre našinca, ktorý jeho brány nikdy neprekročil, je však pomerne náročné predstaviť si, aký veľký Glastonbury v skutočnosti je. Nová interaktívna mapa vám to vie ukázať.

Nie darmo organizátori festivalu Glastonbury varujú svojich návštevníkov, že vhodná obuv je na ich podujatí veľmi dôležitým základom výbavy. Britské nevyspytateľné počasie môže priniesť nielen vysoké horúčavy, ale aj haldy bahna pri neutíchajúcich zrážkach. Vhodná obuv je však dôležitá aj pre to, že festival sa (takmer) každoročne koná na rozľahlom farmárskom území, ktorého terén je naozaj rôznorodý. Slovenský návštevník festivalov je pritom zvyknutý najmä na rovnú plochu letísk, kde sa tunajšie festivaly konajú najčastejšie.

Obrovský festival, aký si nedokážete predstaviť

Ďalšia vec, pre ktorú je vhodná obuv na Glastonbury naozaj dôležitá, je fakt, že na presun medzi jednotlivými sektormi areálu budete využívať najmä pešiu chôdzu a za víkend nabeháte naozaj veľké množstvo kilometrov. Aký veľký areál najväčšieho britského festivalu v skutočnosti je?

Ak by sa to malo vyjadriť v konkrétnej hodnote, tak organizátori uvádzajú, že plocha festivalu sa rozprestiera na 900 akroch, čiže v prepočte až na viac než 3,64 milióna metroch štvorcových, čo je veľkosť približne 500 futbalových ihrísk. Neviete si to predstaviť? Tak tu je jedna pomôcka.

Existuje totiž interaktívna mapa, ktorá vám celú plochu festivalového areálu vloží do akéhokoľvek miesta na svete vrátane slovenských miest a dedín. Vďaka tomu si tak budete vedieť dokonalo predstaviť, aký veľký festival je.

My sme plochu areálu vložili do 8 krajských slovenských miest. Ak sa chcete s mapou pohrať ešte viac, kliknite na tento špeciálny web.

Tohtoročný Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts sa uskutoční od 26. do 30. júna a na svojich pódiách privíta viacero headlinerov. Medzi nimi sú napríklad Dua Lipa, Coldplay, SZA, Cyndi Lauper, Keane, Disclosure, Two Door Cinema Club, Avril Lavigne, Jungle, Jamie xx a veľa ďalších. Tak ako každý ročník, aj na tento sa lístky predali v priebehu pár minút.